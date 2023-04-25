https://sputnik-georgia.ru/20230425/rabotniki-massazhnogo-salona-zaderzhany-v-tbilisi-za-posobnichestvo-prostitutsii-277053105.html
Работники массажного салона задержаны в Тбилиси за пособничество проституции
Работники массажного салона задержаны в Тбилиси за пособничество проституции
Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T18:02+0400
2023-04-25T18:02+0400
2023-04-25T18:02+0400
тбилиси
происшествия
новости
грузия
проституция
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23373/36/233733622_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b9154707254853622221ff8a36fa4a58.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четверо человек – владелец и работники массажного салона – задержаны в Тбилиси по обвинению в пособничестве проституции, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что один из задержанных – владелец массажного салона в Тбилиси. Вместе с менеджерами того же заведения в обмен на определенную сумму он сдавал комнаты женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов. Женщины выплачивали задержанным сумму из денег, полученных в результате оказания сексуальных услуг. По информации ведомства, возраст задержанных от 19 до 51 года. Все четверо задержаны на основании постановления судьи. Они обвиняются в пособничестве проституции и предоставлении места для занятий проституцией. Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23373/36/233733622_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_43a742861f67391b52f26e403281267b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, происшествия, новости, грузия, проституция, преступность в грузии
тбилиси, происшествия, новости, грузия, проституция, преступность в грузии
Работники массажного салона задержаны в Тбилиси за пособничество проституции
Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четверо человек – владелец и работники массажного салона – задержаны в Тбилиси по обвинению в пособничестве проституции, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что один из задержанных – владелец массажного салона в Тбилиси. Вместе с менеджерами того же заведения в обмен на определенную сумму он сдавал комнаты женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов.
Женщины выплачивали задержанным сумму из денег, полученных в результате оказания сексуальных услуг.
По информации ведомства, возраст задержанных от 19 до 51 года. Все четверо задержаны на основании постановления судьи. Они обвиняются в пособничестве проституции и предоставлении места для занятий проституцией.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.