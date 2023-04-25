https://sputnik-georgia.ru/20230425/rabotniki-massazhnogo-salona-zaderzhany-v-tbilisi-za-posobnichestvo-prostitutsii-277053105.html

Работники массажного салона задержаны в Тбилиси за пособничество проституции

Работники массажного салона задержаны в Тбилиси за пособничество проституции

Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T18:02+0400

2023-04-25T18:02+0400

2023-04-25T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четверо человек – владелец и работники массажного салона – задержаны в Тбилиси по обвинению в пособничестве проституции, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что один из задержанных – владелец массажного салона в Тбилиси. Вместе с менеджерами того же заведения в обмен на определенную сумму он сдавал комнаты женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов. Женщины выплачивали задержанным сумму из денег, полученных в результате оказания сексуальных услуг. По информации ведомства, возраст задержанных от 19 до 51 года. Все четверо задержаны на основании постановления судьи. Они обвиняются в пособничестве проституции и предоставлении места для занятий проституцией. Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, происшествия, новости, грузия, проституция, преступность в грузии