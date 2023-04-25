https://sputnik-georgia.ru/20230425/semiklassnik-iz-gruzii-nominirovan-na-premiyu-astrid-lindgren-277052755.html

Семиклассник из Грузии номинирован на премию Астрид Линдгрен

Семиклассник из Грузии номинирован на премию Астрид Линдгрен

Юный автор представлен со своей книгой "Абкула и огненное ожерелье" в жанре фантастики 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T14:52+0400

2023-04-25T14:52+0400

2023-04-25T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Тринадцатилетний автор-иллюстратор Николоз Лоладзе представлен на соискание Международной премии памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен. Николоз Лоладзе попытает счастье со своей книгой "Абкула и огненное ожерелье" в жанре фантастики, которую он сам написал и проиллюстрировал.Лоладзе придумал историю о городе, в котором появляется чудовище, после чего жизнь жителей полностью меняется. Главные герои произведения – дети, которые решаются противостоять мифическому существу. Любопытно, что Николоз Лоладзе, который учится в седьмом классе в школе №52 в Тбилиси, начал работать над книгой на печатной машинке. Что касается Гиви Чигвинадзе, то он хорошо известен взрослому и детскому читателю. Его стихи, рассказы, произведения для детей и исторические исследования давно печатаются в литературных, детских и исторических журналах, издаются отдельными книгами. Герои поэзии и прозы Чигвинадзе чаще всего животные и птицы, которых автор наделяет разными человеческими качествами. Но главный лейтмотив творчества автора – любовь к природе, которую Чигвинадзе и прививает детям. Чигвинадзе – четырехкратный финалист и призер литературного конкурса "Пен-марафон", четырехкратный финалист конкурса "Выставка стихов", пятикратный финалист конкурса им. Р. Инанишвили, обладателем специального приза конкурса "Эртгулеби" им. Г. Чохели.Премия памяти Астрид Линдгрен – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения. Награду также называют "детской Нобелевской премией". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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