https://sputnik-georgia.ru/20230425/stoimost-nefti-na-mirovom-rynke-prodolzhit-rasti---medvedev-277048466.html

Стоимость нефти на мировом рынке продолжит расти – Медведев

Стоимость нефти на мировом рынке продолжит расти – Медведев

Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены, считает Медведев 25.04.2023, Sputnik Грузия

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дмитрий медведев

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Регулирование стоимости энергетических носителей странами Европы на фоне продолжения роста цен на нефть на мировом рынке – это огромная ошибка, утверждает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, однако сегодня стоимость уже составляет 90 долларов."Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", – подчеркнул Медведев и оценил этот шаг как подрыв рыночных механизмов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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