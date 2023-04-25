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Стоимость нефти на мировом рынке продолжит расти – Медведев
Стоимость нефти на мировом рынке продолжит расти – Медведев
Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены, считает Медведев 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T12:50+0400
2023-04-25T12:50+0400
2023-04-25T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Регулирование стоимости энергетических носителей странами Европы на фоне продолжения роста цен на нефть на мировом рынке – это огромная ошибка, утверждает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, однако сегодня стоимость уже составляет 90 долларов."Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", – подчеркнул Медведев и оценил этот шаг как подрыв рыночных механизмов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, европа, дмитрий медведев
россия, новости, в мире, европа, дмитрий медведев
Стоимость нефти на мировом рынке продолжит расти – Медведев
12:50 25.04.2023 (обновлено: 12:52 25.04.2023)
Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены, считает Медведев
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Регулирование стоимости энергетических носителей странами Европы на фоне продолжения роста цен на нефть на мировом рынке – это огромная ошибка, утверждает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, однако сегодня стоимость уже составляет 90 долларов.
"Рост продолжится, нефть дорожает", – отметил он, добавив, что это связано с сокращением добычи и истощением ресурсов.
"Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", – подчеркнул Медведев и оценил этот шаг как подрыв рыночных механизмов.