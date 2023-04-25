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https://sputnik-georgia.ru/20230425/ubiystvo-na-vostoke-gruzii--zaderzhan-odin-chelovek-277060123.html
Убийство на востоке Грузии – задержан один человек
Убийство на востоке Грузии – задержан один человек
Убийство было совершено из автомата, обвиняемого задержали по горячим следам 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T17:42+0400
2023-04-25T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Дело об убийстве, которое произошло 24 апреля в селе Али региона Шида Картли, раскрыто, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что мужчина 1970 года рождения во время ссоры ранил своего ровесника из автомата, тот скончался на месте. Автомат был изъят у обвиняемого при задержании, отмечено в сообщении.Уголовное дело расследуется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости

Убийство на востоке Грузии – задержан один человек

17:42 25.04.2023
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Убийство было совершено из автомата, обвиняемого задержали по горячим следам
ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Дело об убийстве, которое произошло 24 апреля в селе Али региона Шида Картли, раскрыто, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что мужчина 1970 года рождения во время ссоры ранил своего ровесника из автомата, тот скончался на месте.
Автомат был изъят у обвиняемого при задержании, отмечено в сообщении.
Уголовное дело расследуется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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