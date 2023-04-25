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В реке на Востоке Грузии ищут мужчину
В реке на Востоке Грузии ищут мужчину
Мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле, но машину унесло течением 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T18:22+0400
2023-04-25T18:22+0400
2023-04-25T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски мужчины средних лет, которого унесло течением вместе с автомобилем в реке Стори близ села Лечури Телавского района, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле. В этот момент уровень воды в реке резко увеличился, и машину унесло течением. Сын мужчины успел выбраться из машины и выплыть на берег. Поиски пропавшего продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети
грузия, происшествия, новости, кахети
В реке на Востоке Грузии ищут мужчину
Мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле, но машину унесло течением
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски мужчины средних лет, которого унесло течением вместе с автомобилем в реке Стори близ села Лечури Телавского района, сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле. В этот момент уровень воды в реке резко увеличился, и машину унесло течением.
Сын мужчины успел выбраться из машины и выплыть на берег. Поиски пропавшего продолжаются.