https://sputnik-georgia.ru/20230425/v-reke-na-vostoke-gruzii-ischut-muzhchinu-277061263.html

В реке на Востоке Грузии ищут мужчину

В реке на Востоке Грузии ищут мужчину

Мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле, но машину унесло течением 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T18:22+0400

2023-04-25T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские спасатели ведут поиски мужчины средних лет, которого унесло течением вместе с автомобилем в реке Стори близ села Лечури Телавского района, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, мужчина вместе с сыном пытался пересечь реку на автомобиле. В этот момент уровень воды в реке резко увеличился, и машину унесло течением. Сын мужчины успел выбраться из машины и выплыть на берег. Поиски пропавшего продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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