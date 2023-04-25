https://sputnik-georgia.ru/20230425/vnuka-obvinyayut-v-iznasilovanii-svoey-babushki-na-vostoke-gruzii-277065945.html

Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии

Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии

О преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного 25.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Жителя одного из сел Телавского района отправили в предварительное заключение по обвинению в изнасиловании своей 77-летней бабушки, сообщает радиостанция "Кахетис хма". По данным радиостанции, о преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного. По предварительным данным, речь идет о нескольких эпизодах изнасилования. МВД и прокуратура не делали официального комментария для СМИ по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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