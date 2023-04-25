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Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии
Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии
О преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T23:13+0400
2023-04-25T23:13+0400
2023-04-25T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Жителя одного из сел Телавского района отправили в предварительное заключение по обвинению в изнасиловании своей 77-летней бабушки, сообщает радиостанция "Кахетис хма". По данным радиостанции, о преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного. По предварительным данным, речь идет о нескольких эпизодах изнасилования. МВД и прокуратура не делали официального комментария для СМИ по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии
23:13 25.04.2023 (обновлено: 23:18 25.04.2023)
О преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Жителя одного из сел Телавского района отправили в предварительное заключение по обвинению в изнасиловании своей 77-летней бабушки, сообщает радиостанция "Кахетис хма".
По данным радиостанции, о преступлении полиции сообщил отец 26-летнего задержанного.
По предварительным данным, речь идет о нескольких эпизодах изнасилования.
МВД и прокуратура не делали официального комментария для СМИ по делу.