https://sputnik-georgia.ru/20230425/za-vvoz-v-gruziyu-narkotikov-inostrantsu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie--277056027.html

За ввоз в Грузию наркотиков иностранцу грозит бессрочное заключение

За ввоз в Грузию наркотиков иностранцу грозит бессрочное заключение

Гражданином какой страны был 53-летний водитель грузовика, не сообщается 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T16:36+0400

2023-04-25T16:36+0400

2023-04-25T16:36+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские таможенники задержали на КПП "Сарпи" (граница с Турцией) иностранца по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и их незаконном ввозе в Грузию, сообщает пресс-служба МВД. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением. В результате личного досмотра 53-летнего задержанного, въехавшего в Грузию на грузовике, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию наркотиков – 1 796 таблеток субоксина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, турция, грузия, новости, происшествия