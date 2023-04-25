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За ввоз в Грузию наркотиков иностранцу грозит бессрочное заключение
За ввоз в Грузию наркотиков иностранцу грозит бессрочное заключение
Гражданином какой страны был 53-летний водитель грузовика, не сообщается 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T16:36+0400
2023-04-25T16:36+0400
2023-04-25T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские таможенники задержали на КПП "Сарпи" (граница с Турцией) иностранца по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и их незаконном ввозе в Грузию, сообщает пресс-служба МВД. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением. В результате личного досмотра 53-летнего задержанного, въехавшего в Грузию на грузовике, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию наркотиков – 1 796 таблеток субоксина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, турция, грузия, новости, происшествия
преступность в грузии, турция, грузия, новости, происшествия
За ввоз в Грузию наркотиков иностранцу грозит бессрочное заключение
Гражданином какой страны был 53-летний водитель грузовика, не сообщается
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинские таможенники задержали на КПП "Сарпи" (граница с Турцией) иностранца по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и их незаконном ввозе в Грузию, сообщает пресс-служба МВД.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочным заключением.
В результате личного досмотра 53-летнего задержанного, въехавшего в Грузию на грузовике, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию наркотиков – 1 796 таблеток субоксина.