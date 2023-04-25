https://sputnik-georgia.ru/20230425/zatmenie-zvezdopad-kakie-yarkie-sobytiya-podarit-nebo-v-mae-2023-277063791.html

Затмение, звездопад: какие яркие события подарит небо в мае 2023?

Затмение, звездопад: какие яркие события подарит небо в мае 2023?

Жителям Земли майское небо подарит яркие астрономические события – любители астрономии в мае 2023 года увидят лунное затмение, звездопад и крупнейшие планеты... 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T21:59+0400

2023-04-25T21:59+0400

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справки

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Из Sputnik Грузия вы узнаете, какие яркие события подарит небо в мае 2023 года и когда, чтобы не пропустить главные небесные явления. Затмение В мае жители нашей планеты увидят первое лунное затмение 2023 года. Лунное затмение, которое произойдет 5 мая, будет полутеневым, так как земная тень не сможет в этот раз закрыть лунный диск полностью. Общая продолжительность затмения, которое будет видно из любого места, где в этот момент Луна будет находиться над горизонтом, составит четыре часа 17 минут. В частности, первое лунное затмение будет видно из Южной и Восточной Европы, Африки, Австралии, Антарктиды, большей части России и Азии, а также в акваториях Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Аквариды В первых числах мая небо подарит еще одно астрономическое событие – звездопад Аквариды, один из самых красивых и ярких метеорных потоков. Максимума звездопад Аквариды, радиант которого находится в созвездии Водолея, в 2023-м достигнет 5-6 мая. На пике активности звездопад Аквариды подарит до 50 метеоров в час – лучше всего падающие звезды видны из Южного полушария. Планеты В мае астрономы-любители смогут наблюдать в небе невооруженным глазом четыре планеты – Венеру, Марс, Сатурн и Нептун. Венера в мае будет видна вечером над западным горизонтом, Сатурн – утром, низко над юго-восточным, а Марс – вечером над юго-западным горизонтом. Планету Нептун желающие смогут увидеть на небе только с конца мая на фоне зари у восточного горизонта. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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