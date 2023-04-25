https://sputnik-georgia.ru/20230425/zavyshennye-ozhidaniya-zapad-gotovyat-k-provalu-kontrnastupa-277051371.html

"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа

"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа

Американское издание Politico раскрыло, с чем придется столкнуться Киеву и Вашингтону через пару месяцев, пишет колумнист РИА Новости 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T17:01+0400

2023-04-25T17:01+0400

2023-04-25T17:01+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Сроки, конечно, под вопросом — все зависит от украинского наступления, первые слухи о котором пошли еще в начале зимы, а сейчас начинают говорить о том, что ВСУ будут ждать лета.Теперь же к слухам добавились еще и так называемые утечки из Пентагона — сколько в них правды, а сколько вымысла, вероятно, не знают и сами американские военные, но для их соотечественников из СМИ это проблемы не составляет. Впрочем, сценарий, представленный изданием, подтверждают и политологи.Для Киева — а вернее, для Зеленского и его приближенных — альтернатив немного. У них одна функция — менять жизни украинцев на доллары американских налогоплательщиков, которые очень быстро сгорают в горниле американского ВПК. Что-то с барского стола перепадает и слугам, но Вашингтон уже сам признает: речь идет лишь о пятой части всех расходов.Однако Белый дом не зря жует свой гегемонский хлеб. Там умеют находить подходящие фигуры для таких целей. Оттого и расстаются с ними без зазрения совести. В том же Politico в пример приводят Афганистан. "Представители США предупредили Украину об опасностях чрезмерных амбиций", — сообщают авторы статьи и приводят пример Ашрафа Гани, который после ухода американцев был вынужден бежать из страны. Намек на то, что такую же судьбу готовят и Зеленскому, считывается довольно легко, но представляется даже излишним.При этом издание отмечает, что сами украинские власти не могут определиться со своими целями. Замглавы офиса Зеленского говорит о том, что Киев будет готов сесть за стол переговоров, когда ВСУ удастся выйти к границам Крыма, а постпред президента Украины на полуострове Тамила Ташева утверждает, что дипломатическое урегулирование может начаться, только когда российские войска уйдут из региона. Но на фоне самого Зеленского, который заявлял о невозможности переговоров с Россией до тех пор, пока Путин остается у власти, даже "постоянный представитель", которая не была в Крыму с 2014 года, выглядит более убедительно.Да и в самих Штатах начинают понимать, что ожидание затягивается и если наступление не оправдает завышенных надежд, то и сторонники войны до последнего украинца, и сторонники мира без аннексий, контрибуций будут винить Джо Байдена. Первые — за то, что не удовлетворил все запросы Киева, вторые — за то, что Украина слишком дорого обходится бюджету.В общем, сама статья готовит читателей если не к переговорам, то к заморозке конфликта. Но выгоден ли такой сценарий России? Возможности дипломатического урегулирования при сохранении статус-кво представляются исчерпанными. Глава российского МИД, выступая вчера на заседании Совета Безопасности ООН, напомнил, какие мотивы стали причиной начала спецоперации: устранение угрозы со стороны НАТО и защита людей, которые не приняли переворот на Майдане.Теперь же ото сна пробуждается натовский ВПК, который после окончания холодной войны значительно умерил свои аппетиты. Для того чтобы нарастить былые мощности, придется подождать несколько лет. Но "большая война в Европе", как окрестили украинский кризис на Западе, стоит того, убеждены в Вашингтоне.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, политика, аналитика, вашингтон, украина, киев, джо байден, пентагон, оон, нато