https://sputnik-georgia.ru/20230425/zhenskoe-obrezanie-v-gruzii-deputat-trebuet-reagirovaniya-politsii--277061064.html

Женское обрезание в Грузии? Депутат требует реагирования полиции

Женское обрезание в Грузии? Депутат требует реагирования полиции

В 2017 году в Грузии женское обрезание было признано уголовным преступлением 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани призвала полицию отреагировать на факты возможного женского обрезания в селах региона Кахети. О возможных фактах женского обрезания сообщил телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в трех селах Кварельского района, где проживают в основном этнические аварцы, несмотря на законодательный запрет, все еще тайно практикуется женское обрезание. При этом депутат считает, что телеканал, упомянув женское обрезание как народную традицию, поступил неприемлемо. "Категорически неприемлемо нормализовать насильственные действия, запрещенные законодательством, с помощью средств массовой информации как обычай и традицию", – заявила она.В 2017 году в Грузии женское обрезание – принудительная стерилизация и повреждение гениталий под влиянием религиозных, национальных, ритуальных, этнических традиций – было признано уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. О женском обрезании в трех грузинских селах, где основную часть населения составляют аварцы, впервые стало известно в 2016 году. Тогда "Институт по освещению войны и мира" (IWPR) обнародовал результаты своего расследования, согласно которому сотни девочек в этих селах в детстве подвергаются обрезанию. Факты обрезания подтвердил аппарат Народного защитника Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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