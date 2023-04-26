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https://sputnik-georgia.ru/20230426/desyatki-agentov-po-nedvizhimosti-znakomyatsya-s-investitsionnym-potentsialom-adzharii-277090540.html
Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии
Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии
В рамках мероприятия члены Ассоциации риэлторов США делятся опытом с грузинскими коллегами 26.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Риэлторы почти из двух десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами и инвестиционным потенциалом черноморского региона Аджарии в рамках Международной недели недвижимости (Real Estate Week). В рамках Недели недвижимости президент и члены Ассоциации риэлторов США делятся своим опытом с грузинскими коллегами и проводят образовательные встречи. Основное мероприятие Real Estate Week состоится 28-30 апреля в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси. Неделя недвижимости объединяет четыре основные мероприятия: По словам организаторов, мероприятие способствует развитию сектора недвижимости, что означает представление инвестиционного потенциала Грузии международным партнерам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, экономика, аджария, сша, грузия, тбилиси, expo georgia
новости, экономика, аджария, сша, грузия, тбилиси, expo georgia

Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии

16:16 26.04.2023
© photo: Sputnik / StringerГород Батуми в солнечную погоду. Дома на первой линии у моря
Город Батуми в солнечную погоду. Дома на первой линии у моря - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В рамках мероприятия члены Ассоциации риэлторов США делятся опытом с грузинскими коллегами
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Риэлторы почти из двух десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами и инвестиционным потенциалом черноморского региона Аджарии в рамках Международной недели недвижимости (Real Estate Week).

В гостинице Radisson Blu в Батуми 25-26 апреля проходит образовательный курс по недвижимости CRB (Cloud Ready Building) и тренинг MLS (Multiple Listing Service – это организованный сбор информации об актуальных объектах недвижимости, ред.).

В рамках Недели недвижимости президент и члены Ассоциации риэлторов США делятся своим опытом с грузинскими коллегами и проводят образовательные встречи.
Основное мероприятие Real Estate Week состоится 28-30 апреля в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси.
Неделя недвижимости объединяет четыре основные мероприятия:
Международная конференция NAR (Национальная ассоциация риэлторов США)
Форум недвижимости
Выставка недвижимости
Строительная выставка Caucasus Build.
По словам организаторов, мероприятие способствует развитию сектора недвижимости, что означает представление инвестиционного потенциала Грузии международным партнерам.
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