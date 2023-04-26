https://sputnik-georgia.ru/20230426/desyatki-agentov-po-nedvizhimosti-znakomyatsya-s-investitsionnym-potentsialom-adzharii-277090540.html

Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии

Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии

В рамках мероприятия члены Ассоциации риэлторов США делятся опытом с грузинскими коллегами 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Риэлторы почти из двух десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами и инвестиционным потенциалом черноморского региона Аджарии в рамках Международной недели недвижимости (Real Estate Week). В рамках Недели недвижимости президент и члены Ассоциации риэлторов США делятся своим опытом с грузинскими коллегами и проводят образовательные встречи. Основное мероприятие Real Estate Week состоится 28-30 апреля в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси. Неделя недвижимости объединяет четыре основные мероприятия: По словам организаторов, мероприятие способствует развитию сектора недвижимости, что означает представление инвестиционного потенциала Грузии международным партнерам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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