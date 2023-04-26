https://sputnik-georgia.ru/20230426/desyatki-agentov-po-nedvizhimosti-znakomyatsya-s-investitsionnym-potentsialom-adzharii-277090540.html
Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии
Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии
В рамках мероприятия члены Ассоциации риэлторов США делятся опытом с грузинскими коллегами 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T16:16+0400
2023-04-26T16:16+0400
2023-04-26T16:16+0400
новости
экономика
аджария
сша
грузия
тбилиси
expo georgia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/19/249279636_0:27:3000:1715_1920x0_80_0_0_06ecfd2fc95f60b64340f35f0bc9f1bf.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Риэлторы почти из двух десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами и инвестиционным потенциалом черноморского региона Аджарии в рамках Международной недели недвижимости (Real Estate Week). В рамках Недели недвижимости президент и члены Ассоциации риэлторов США делятся своим опытом с грузинскими коллегами и проводят образовательные встречи. Основное мероприятие Real Estate Week состоится 28-30 апреля в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси. Неделя недвижимости объединяет четыре основные мероприятия: По словам организаторов, мероприятие способствует развитию сектора недвижимости, что означает представление инвестиционного потенциала Грузии международным партнерам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/19/249279636_301:0:2969:2001_1920x0_80_0_0_d4f99dcb54f92bf9312e0cf06bd08027.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, экономика, аджария, сша, грузия, тбилиси, expo georgia
новости, экономика, аджария, сша, грузия, тбилиси, expo georgia
Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии
В рамках мероприятия члены Ассоциации риэлторов США делятся опытом с грузинскими коллегами
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Риэлторы почти из двух десятков стран знакомятся с инвестиционными проектами и инвестиционным потенциалом черноморского региона Аджарии в рамках Международной недели недвижимости (Real Estate Week).
В гостинице Radisson Blu в Батуми 25-26 апреля проходит образовательный курс по недвижимости CRB (Cloud Ready Building) и тренинг MLS (Multiple Listing Service – это организованный сбор информации об актуальных объектах недвижимости, ред.).
В рамках Недели недвижимости президент и члены Ассоциации риэлторов США делятся своим опытом с грузинскими коллегами и проводят образовательные встречи.
Основное мероприятие Real Estate Week состоится 28-30 апреля в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси.
Неделя недвижимости объединяет четыре основные мероприятия:
Международная конференция NAR (Национальная ассоциация риэлторов США)
Строительная выставка Caucasus Build.
По словам организаторов, мероприятие способствует развитию сектора недвижимости, что означает представление инвестиционного потенциала Грузии международным партнерам.