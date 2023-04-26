https://sputnik-georgia.ru/20230426/do-kakogo-vozrasta-i-gde-devochkam-mozhno-delat-vaktsinu-protiv-papillomavirusa-277089071.html

До какого возраста и где девочкам можно делать вакцину против папилломавируса?

До какого возраста и где девочкам можно делать вакцину против папилломавируса?

Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T15:37+0400

2023-04-26T15:37+0400

2023-04-26T15:37+0400

красный крест

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет в Грузии бесплатна, заявила представитель департамента здравоохранения "Красного креста" Анна Ломтадзе. По словам Ломтадзе, данная вакцина является сравнительно новой, поэтому обращаемость низкая не только в Грузии, но и в других странах. Именно поэтому планируется повысить информированность населения касательно этой вакцины с помощью встреч и бесед с населением. Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис. Схемы вакцинации для разных возрастных групп отличаются. Так, подросткам до 15 лет потребуется сделать две дозы вакцины с интервалом не менее 6 месяцев. В возрасте от 15 до 18-26 лет – три дозы. При этом минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. Большинство сексуально активных женщин и мужчин приобретают инфекцию в какой-то момент своей жизни, а некоторые могут быть повторно инфицированы. Небольшая доля инфекций, вызываемых определенными типами ВПЧ, может продолжаться и приводить к развитию рака шейки матки. Вакцинация против ВПЧ значительно снижает этот риск. Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому целесообразно ее проведение в подростковом возрасте. Грузия присоединилась ко Всемирной неделе иммунизации, которая проходит 23-29 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (страна подключилась к празднованию недели иммунизации с 2007 года). Главная цель – повысить информированность населения о важности иммунизации. Государственная программа иммунизации в Грузии началась в 1996 году. В 2022 году Грузия была сертифицирована как свободная территория от вируса дикого полиомиелита. В течение последних десяти лет в календаре иммунизации внедрили пять новых вакцин, и он практически приблизился к календарю прививок развитых стран. Госпрограмма иммунизации полностью финансируется государством. С 2022 года в Грузии действует универсальный календарь вакцинации против гепатита В – это четырехкратная вакцинация детей в возрасте до года, скрининг беременных на HBsAg и, в случае положительного теста, прививки новорожденных моновакциной HepB и иммуноглобулином. В 2022 году Грузия достигла региональных целей по контролю гепатита С с помощью иммунизации, а в 2020 году страна была объявлена свободной от краснухи страной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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красный крест, общество, новости, грузия, прививки