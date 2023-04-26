https://sputnik-georgia.ru/20230426/do-kakogo-vozrasta-i-gde-devochkam-mozhno-delat-vaktsinu-protiv-papillomavirusa-277089071.html
До какого возраста и где девочкам можно делать вакцину против папилломавируса?
До какого возраста и где девочкам можно делать вакцину против папилломавируса?
Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T15:37+0400
2023-04-26T15:37+0400
2023-04-26T15:37+0400
красный крест
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет в Грузии бесплатна, заявила представитель департамента здравоохранения "Красного креста" Анна Ломтадзе. По словам Ломтадзе, данная вакцина является сравнительно новой, поэтому обращаемость низкая не только в Грузии, но и в других странах. Именно поэтому планируется повысить информированность населения касательно этой вакцины с помощью встреч и бесед с населением. Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис. Схемы вакцинации для разных возрастных групп отличаются. Так, подросткам до 15 лет потребуется сделать две дозы вакцины с интервалом не менее 6 месяцев. В возрасте от 15 до 18-26 лет – три дозы. При этом минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. Большинство сексуально активных женщин и мужчин приобретают инфекцию в какой-то момент своей жизни, а некоторые могут быть повторно инфицированы. Небольшая доля инфекций, вызываемых определенными типами ВПЧ, может продолжаться и приводить к развитию рака шейки матки. Вакцинация против ВПЧ значительно снижает этот риск. Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому целесообразно ее проведение в подростковом возрасте. Грузия присоединилась ко Всемирной неделе иммунизации, которая проходит 23-29 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (страна подключилась к празднованию недели иммунизации с 2007 года). Главная цель – повысить информированность населения о важности иммунизации. Государственная программа иммунизации в Грузии началась в 1996 году. В 2022 году Грузия была сертифицирована как свободная территория от вируса дикого полиомиелита. В течение последних десяти лет в календаре иммунизации внедрили пять новых вакцин, и он практически приблизился к календарю прививок развитых стран. Госпрограмма иммунизации полностью финансируется государством. С 2022 года в Грузии действует универсальный календарь вакцинации против гепатита В – это четырехкратная вакцинация детей в возрасте до года, скрининг беременных на HBsAg и, в случае положительного теста, прививки новорожденных моновакциной HepB и иммуноглобулином. В 2022 году Грузия достигла региональных целей по контролю гепатита С с помощью иммунизации, а в 2020 году страна была объявлена свободной от краснухи страной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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красный крест, общество, новости, грузия, прививки
красный крест, общество, новости, грузия, прививки
До какого возраста и где девочкам можно делать вакцину против папилломавируса?
Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет в Грузии бесплатна, заявила представитель департамента здравоохранения "Красного креста" Анна Ломтадзе.
Изначально бесплатная вакцинация распространялась на девочек в возрасте до 12 лет. Затем ограничение по возрасту изменили – сначала до 15 лет, потом до 18. Теперь все граждане женского пола до 26 лет могут сделать бесплатную прививку против папилломавируса.
По словам Ломтадзе, данная вакцина является сравнительно новой, поэтому обращаемость низкая не только в Грузии, но и в других странах. Именно поэтому планируется повысить информированность населения касательно этой вакцины с помощью встреч и бесед с населением.
Сделать вакцину против папилломавируса можно в любой поликлинике, предоставляющей данный сервис.
Схемы вакцинации для разных возрастных групп отличаются. Так, подросткам до 15 лет потребуется сделать две дозы вакцины с интервалом не менее 6 месяцев. В возрасте от 15 до 18-26 лет – три дозы. При этом минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. Большинство сексуально активных женщин и мужчин приобретают инфекцию в какой-то момент своей жизни, а некоторые могут быть повторно инфицированы.
Небольшая доля инфекций, вызываемых определенными типами ВПЧ, может продолжаться и приводить к развитию рака шейки матки.
Вакцинация против ВПЧ значительно снижает этот риск. Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому целесообразно ее проведение в подростковом возрасте.
Грузия присоединилась ко Всемирной неделе иммунизации, которая проходит 23-29 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (страна подключилась к празднованию недели иммунизации с 2007 года). Главная цель – повысить информированность населения о важности иммунизации.
Государственная программа иммунизации в Грузии началась в 1996 году. В 2022 году Грузия была сертифицирована как свободная территория от вируса дикого полиомиелита.
В течение последних десяти лет в календаре иммунизации внедрили пять новых вакцин, и он практически приблизился к календарю прививок развитых стран.
Госпрограмма иммунизации полностью финансируется государством. С 2022 года в Грузии действует универсальный календарь вакцинации против гепатита В – это четырехкратная вакцинация детей в возрасте до года, скрининг беременных на HBsAg и, в случае положительного теста, прививки новорожденных моновакциной HepB и иммуноглобулином.
В 2022 году Грузия достигла региональных целей по контролю гепатита С с помощью иммунизации, а в 2020 году страна была объявлена свободной от краснухи страной.