https://sputnik-georgia.ru/20230426/ekonomist-o-edinoy-evraziyskoy-valyute-islamskom-bankinge-i-isklyucheniyakh-iz-sanktsiy-277071989.html

Экономист о единой евразийской валюте, исламском банкинге и исключениях из санкций

Экономист о единой евразийской валюте, исламском банкинге и исключениях из санкций

Европа сама не исполняет свои санкции, добавляя в них исключения, что крайне выгодно для российской внешней торговли 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T10:38+0400

2023-04-26T10:38+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Почему европейцы могут начать отказываться от евро и откатиться к национальным валютам? Как Евразия может создать новую мировую валюту? Что такое исламский банкинг и может ли Россия сотрудничать в этой области со странами Ближнего Востока?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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