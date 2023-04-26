https://sputnik-georgia.ru/20230426/ekonomist-o-edinoy-evraziyskoy-valyute-islamskom-bankinge-i-isklyucheniyakh-iz-sanktsiy-277071989.html
Экономист о единой евразийской валюте, исламском банкинге и исключениях из санкций
Экономист о единой евразийской валюте, исламском банкинге и исключениях из санкций
Европа сама не исполняет свои санкции, добавляя в них исключения, что крайне выгодно для российской внешней торговли 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T10:38+0400
2023-04-26T10:38+0400
2023-04-26T10:46+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Почему европейцы могут начать отказываться от евро и откатиться к национальным валютам? Как Евразия может создать новую мировую валюту? Что такое исламский банкинг и может ли Россия сотрудничать в этой области со странами Ближнего Востока?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, аналитика, европа, ближний восток, видео
мультимедиа, видео, экономика, аналитика, европа, ближний восток, видео
Экономист о единой евразийской валюте, исламском банкинге и исключениях из санкций
10:38 26.04.2023 (обновлено: 10:46 26.04.2023)
Европа сама не исполняет свои санкции, добавляя в них исключения, что крайне выгодно для российской внешней торговли
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
Почему европейцы могут начать отказываться от евро и откатиться к национальным валютам? Как Евразия может создать новую мировую валюту? Что такое исламский банкинг и может ли Россия сотрудничать в этой области со странами Ближнего Востока?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.