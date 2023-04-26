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Фестиваль чая и меда пройдет в Тбилиси
Фестиваль чая и меда пройдет в Тбилиси
Посетители смогут как продегустировать представленную продукцию, так и приобрести понравившиеся образцы 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T07:32+0400
2023-04-26T07:32+0400
2023-04-26T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Ежегодный фестиваль чая и меда, призванный популяризировать местную продукцию, пройдет в столичном парке Мтацминда 30 апреля, сообщают организаторы.На празднике свою продукцию представят множество грузинских компаний – производителей меда и чая. На мероприятии представят как хорошо известную продукцию, так и новинки."Присоединяйтесь, отдохните, разгрузитесь и развлекитесь на самом чистом воздухе и в приятной обстановке", – приглашают организаторы, обещая и музыкальное оформление мероприятия.Отмечается, что посетители смогут как продегустировать представленную продукцию, так и приобрести понравившиеся образцы.Организаторами фестиваля, двери которого будут открыты для желающих с 12:00 до 18:00, является парк Мтацминда и Ассоциация производителей чая Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, мед, чай, грузинский чай, анонсы
грузия, новости, культура, тбилиси, мед, чай, грузинский чай, анонсы
Фестиваль чая и меда пройдет в Тбилиси
Посетители смогут как продегустировать представленную продукцию, так и приобрести понравившиеся образцы
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Ежегодный фестиваль чая и меда, призванный популяризировать местную продукцию, пройдет в столичном парке Мтацминда 30 апреля, сообщают организаторы.
На празднике свою продукцию представят множество грузинских компаний – производителей меда и чая. На мероприятии представят как хорошо известную продукцию, так и новинки.
"Присоединяйтесь, отдохните, разгрузитесь и развлекитесь на самом чистом воздухе и в приятной обстановке", – приглашают организаторы, обещая и музыкальное оформление мероприятия.
Отмечается, что посетители смогут как продегустировать представленную продукцию, так и приобрести понравившиеся образцы.
Организаторами фестиваля, двери которого будут открыты для желающих с 12:00 до 18:00, является парк Мтацминда и Ассоциация производителей чая Грузии.