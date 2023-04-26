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Фестиваль кофе впервые пройдет в Тбилиси
Фестиваль кофе впервые пройдет в Тбилиси
Чемпионат латте-арта, музыка, ароматные дегустации кофе и не только ждут любителей этого напитка в столице Грузии 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T17:00+0400
2023-04-26T17:00+0400
2023-04-26T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе впервые пройдет в Underwheel Club на территории парка Мтацминда с 19 по 21 мая, говорится в сообщении организаторов. Гости мероприятия смогут не только попробовать кофе и открыть для себя новинки его видов, но и познакомиться с компаниями, работающими в кофейной индустрии. В первый день фестиваля, 19 мая, пройдет воркшоп, на котором представители отрасли поделятся своим опытом, касающимся бизнеса кофе. На следующий день состоится чемпионат латте-арта, а в заключительный – чемпионат кофе и алкоголя. Организаторы также обещают ряд интересных мероприятий в рамках фестиваля, среди которых выставка представителей кофейной индустрии и дегустация продукции. Музыкально-фестивальные дни оформит диджей.Помимо кофе на фестивале можно будет познакомиться с другими интересными брендами и продуктами, отмечают организаторы. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 11:00 до 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , грузия, новости, культурная жизнь грузии, тбилиси, кофе
Фестиваль кофе впервые пройдет в Тбилиси
17:00 26.04.2023 (обновлено: 17:52 26.04.2023)
Чемпионат латте-арта, музыка, ароматные дегустации кофе и не только ждут любителей этого напитка в столице Грузии
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе впервые пройдет в Underwheel Club на территории парка Мтацминда с 19 по 21 мая, говорится в сообщении организаторов.
Гости мероприятия смогут не только попробовать кофе и открыть для себя новинки его видов, но и познакомиться с компаниями, работающими в кофейной индустрии.
В первый день фестиваля, 19 мая, пройдет воркшоп, на котором представители отрасли поделятся своим опытом, касающимся бизнеса кофе. На следующий день состоится чемпионат латте-арта, а в заключительный – чемпионат кофе и алкоголя.
Организаторы также обещают ряд интересных мероприятий в рамках фестиваля, среди которых выставка представителей кофейной индустрии и дегустация продукции. Музыкально-фестивальные дни оформит диджей.
Помимо кофе на фестивале можно будет познакомиться с другими интересными брендами и продуктами, отмечают организаторы. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 11:00 до 19:00.