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Фестиваль кофе впервые пройдет в Тбилиси

Фестиваль кофе впервые пройдет в Тбилиси

Чемпионат латте-арта, музыка, ароматные дегустации кофе и не только ждут любителей этого напитка в столице Грузии 26.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе впервые пройдет в Underwheel Club на территории парка Мтацминда с 19 по 21 мая, говорится в сообщении организаторов. Гости мероприятия смогут не только попробовать кофе и открыть для себя новинки его видов, но и познакомиться с компаниями, работающими в кофейной индустрии. В первый день фестиваля, 19 мая, пройдет воркшоп, на котором представители отрасли поделятся своим опытом, касающимся бизнеса кофе. На следующий день состоится чемпионат латте-арта, а в заключительный – чемпионат кофе и алкоголя. Организаторы также обещают ряд интересных мероприятий в рамках фестиваля, среди которых выставка представителей кофейной индустрии и дегустация продукции. Музыкально-фестивальные дни оформит диджей.Помимо кофе на фестивале можно будет познакомиться с другими интересными брендами и продуктами, отмечают организаторы. Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 11:00 до 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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