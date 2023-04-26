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Хорошо стоим! Когда ехать дорого, но надо

Хорошо стоим! Когда ехать дорого, но надо

Ремонтные работы на проспекте Церетели привели не только к новым пробкам и увеличению времени в пути в часы пик на прилегающих улицах, но и к повышению... 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T12:44+0400

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Теперь добраться до центра города со стороны проспекта Церетели стало не только дольше по времени, но и дороже. Что будет после завершения реабилитации проспекта, покажет время. Пока что машины стоят в пробках, пассажиры и водители ворчат. Но придется ждать, ведь ремонтные работы займут еще многие месяцы.

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, тбилиси, мультимедиа, транспорт, транспорт в грузии, такси