https://sputnik-georgia.ru/20230426/kogda-prazdnuyut-lag-ba-omer-v-2023-data-evreyskogo-prazdnika-kostrov-277099772.html
Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров
Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров
Лаг ба-омер, или еврейский праздник костров, по иудейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T20:21+0400
2023-04-26T20:21+0400
2023-04-26T20:21+0400
справки
религия
праздник
религиозный праздник
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Какого числа празднуют древнейший праздник Лаг ба-омер, посвященный нескольким важным событиям еврейской истории, в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия. Еврейский праздник костров Дата Лаг ба-омер по григорианскому календарю высчитывается каждый год отдельно - в 2023-м еврейский праздник костров начнут праздновать 8 мая с заходом солнца. В результате чумы умерли 24 тысячи учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы. С еврейским праздником костров связывают также различные события из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – основоположника каббалы и одного из пяти учеников рабби Акивы, выживших в эпидемии. Именно в Лаг ба-омер он стал официально раввином, женился и умер. По легенде после смерти огонь вознесся над его телом – так появился обычай зажигать в еврейский праздник костры. Некоторые историки появление еврейского праздника костров связывают с борьбой евреев против римлян. Предание повествует, что большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы. Восставших разгромили, так как силы были неравные, однако они смогли в Лаг ба-Омер одержать крупную победу над римлянами. Победу евреи отметили с размахом и по сей день продолжают праздновать. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , праздник, религиозный праздник
справки , религия , праздник, религиозный праздник
Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров
Лаг ба-омер, или еврейский праздник костров, по иудейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр
Какого числа празднуют древнейший праздник Лаг ба-омер, посвященный нескольким важным событиям еврейской истории, в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Еврейский праздник костров
Дата Лаг ба-омер по григорианскому календарю высчитывается каждый год отдельно - в 2023-м еврейский праздник костров начнут праздновать 8 мая с заходом солнца.
Много легенд и преданий связаны с Лаг ба-омер. Одна из них повествует, что именно в этот день между еврейскими праздниками Песах и Шавуот закончилась чума, свирепствовавшая при римском императоре Адриане (132-136 годах).
В результате чумы умерли 24 тысячи учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы.
С еврейским праздником костров связывают также различные события из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – основоположника каббалы и одного из пяти учеников рабби Акивы, выживших в эпидемии. Именно в Лаг ба-омер он стал официально раввином, женился и умер. По легенде после смерти огонь вознесся над его телом – так появился обычай зажигать в еврейский праздник костры.
Некоторые историки появление еврейского праздника костров связывают с борьбой евреев против римлян. Предание повествует, что большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы.
Восставших разгромили, так как силы были неравные, однако они смогли в Лаг ба-Омер одержать крупную победу над римлянами. Победу евреи отметили с размахом и по сей день продолжают праздновать.
Материал подготовлен на основе открытых источников