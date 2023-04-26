https://sputnik-georgia.ru/20230426/kogda-prazdnuyut-lag-ba-omer-v-2023-data-evreyskogo-prazdnika-kostrov-277099772.html

Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров

Когда празднуют Лаг ба-омер в 2023? Дата еврейского праздника костров

Лаг ба-омер, или еврейский праздник костров, по иудейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T20:21+0400

2023-04-26T20:21+0400

2023-04-26T20:21+0400

справки

религия

праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24531/64/245316484_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_c78ca8f03fc00db3c27a676316020756.jpg

Какого числа празднуют древнейший праздник Лаг ба-омер, посвященный нескольким важным событиям еврейской истории, в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия. Еврейский праздник костров Дата Лаг ба-омер по григорианскому календарю высчитывается каждый год отдельно - в 2023-м еврейский праздник костров начнут праздновать 8 мая с заходом солнца. В результате чумы умерли 24 тысячи учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы. С еврейским праздником костров связывают также различные события из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – основоположника каббалы и одного из пяти учеников рабби Акивы, выживших в эпидемии. Именно в Лаг ба-омер он стал официально раввином, женился и умер. По легенде после смерти огонь вознесся над его телом – так появился обычай зажигать в еврейский праздник костры. Некоторые историки появление еврейского праздника костров связывают с борьбой евреев против римлян. Предание повествует, что большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы. Восставших разгромили, так как силы были неравные, однако они смогли в Лаг ба-Омер одержать крупную победу над римлянами. Победу евреи отметили с размахом и по сей день продолжают праздновать. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , праздник, религиозный праздник