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https://sputnik-georgia.ru/20230426/lunnoe-zatmenie-5-maya-2023-tochnoe-vremya-gde-i-kogda-nablyudat-277086340.html
Лунное затмение 5 мая 2023: точное время, где и когда наблюдать
Лунное затмение 5 мая 2023: точное время, где и когда наблюдать
Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20... 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T13:56+0400
2023-04-26T13:56+0400
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Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20 апреля Точное время полутеневого лунного затмения 5 мая – где и когда его можно наблюдать, читайте в Sputnik Грузия. Точное время – где и когда наблюдать Наблюдать полутеневое лунное затмение можно будет 5 мая в 21:23 по тбилисскому времени. Общая продолжительность полного лунного затмения, которое будет достаточно глубоким, но не очень сильным, – 4 часа 17 минут. Лунное затмение начнется в 19:14 и завершится в 23:31 по тбилисскому времени. Во время полутеневого затмения Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени. Полутеневое лунное затмение 5 мая смогут наблюдать из Австралии, Африки, Южной и Восточной Европы, большей части Азии, Антарктиды, а также в акваториях Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Первое лунное затмение смогут наблюдать из Грузии и большей части территории России. Однако наблюдать это астрономическое явление смогут только опытные астрономы, так как невооруженным глазом этот вид затмения практически не заметен. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лунное затмение 5 мая 2023: точное время, где и когда наблюдать

13:56 26.04.2023
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЛуна во время затмения во Владивостоке
Луна во время затмения во Владивостоке - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20 апреля
Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20 апреля
Точное время полутеневого лунного затмения 5 мая – где и когда его можно наблюдать, читайте в Sputnik Грузия.

Точное время – где и когда наблюдать

Наблюдать полутеневое лунное затмение можно будет 5 мая в 21:23 по тбилисскому времени.
Общая продолжительность полного лунного затмения, которое будет достаточно глубоким, но не очень сильным, – 4 часа 17 минут. Лунное затмение начнется в 19:14 и завершится в 23:31 по тбилисскому времени.
Во время полутеневого затмения Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени.
Полутеневое лунное затмение 5 мая смогут наблюдать из Австралии, Африки, Южной и Восточной Европы, большей части Азии, Антарктиды, а также в акваториях Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Первое лунное затмение смогут наблюдать из Грузии и большей части территории России.
Однако наблюдать это астрономическое явление смогут только опытные астрономы, так как невооруженным глазом этот вид затмения практически не заметен.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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