https://sputnik-georgia.ru/20230426/lunnoe-zatmenie-5-maya-2023-tochnoe-vremya-gde-i-kogda-nablyudat-277086340.html

Лунное затмение 5 мая 2023: точное время, где и когда наблюдать

Лунное затмение 5 мая 2023: точное время, где и когда наблюдать

Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20... 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T13:56+0400

2023-04-26T13:56+0400

2023-04-26T13:56+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263160499_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_52b9750c330ffbaadb20e7c74c34bbea.jpg

Первое полутеневое лунное затмение 2023 года жители Земли смогут наблюдать 5 мая, оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20 апреля Точное время полутеневого лунного затмения 5 мая – где и когда его можно наблюдать, читайте в Sputnik Грузия. Точное время – где и когда наблюдать Наблюдать полутеневое лунное затмение можно будет 5 мая в 21:23 по тбилисскому времени. Общая продолжительность полного лунного затмения, которое будет достаточно глубоким, но не очень сильным, – 4 часа 17 минут. Лунное затмение начнется в 19:14 и завершится в 23:31 по тбилисскому времени. Во время полутеневого затмения Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени. Полутеневое лунное затмение 5 мая смогут наблюдать из Австралии, Африки, Южной и Восточной Европы, большей части Азии, Антарктиды, а также в акваториях Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Первое лунное затмение смогут наблюдать из Грузии и большей части территории России. Однако наблюдать это астрономическое явление смогут только опытные астрономы, так как невооруженным глазом этот вид затмения практически не заметен. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки