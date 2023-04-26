https://sputnik-georgia.ru/20230426/na-doroge-k-verkhnemu-larsu-vvedut-ogranicheniya-tonnel-devdoraki-budet-zakryt-277085989.html
На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт
На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт
Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T13:36+0400
2023-04-26T13:36+0400
2023-04-26T13:44+0400
грузия
новости
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273209312_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0b4d869a7081967d36fb0a3eeb7fddd1.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено 29 апреля в связи с профилактическими работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. По сообщению ведомства, ограничение будет действовать на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 29 апреля с 00:00 до 06:00.На время закрытия тоннеля автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273209312_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_64a32f0f2656df0a17aa207102c47d99.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт
13:36 26.04.2023 (обновлено: 13:44 26.04.2023)
Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено 29 апреля в связи с профилактическими работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
По сообщению ведомства, ограничение будет действовать на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 29 апреля с 00:00 до 06:00.
На время закрытия тоннеля автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.