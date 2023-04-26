https://sputnik-georgia.ru/20230426/na-doroge-k-verkhnemu-larsu-vvedut-ogranicheniya-tonnel-devdoraki-budet-zakryt-277085989.html

На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт

На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт

Автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T13:36+0400

2023-04-26T13:36+0400

2023-04-26T13:44+0400

грузия

новости

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено 29 апреля в связи с профилактическими работами, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. По сообщению ведомства, ограничение будет действовать на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 29 апреля с 00:00 до 06:00.На время закрытия тоннеля автомобили смогут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог