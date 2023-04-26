https://sputnik-georgia.ru/20230426/novaya-programma-dlya-podrostkov-zanimayuschikhsya-sportom-startovala-v-tbilisi-277086994.html
Новая программа для подростков, занимающихся спортом, стартовала в Тбилиси
Новая программа для подростков, занимающихся спортом, стартовала в Тбилиси
После прохождения обследования будут даны рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T14:14+0400
2023-04-26T14:14+0400
2023-04-26T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Жители Тбилиси до 18 лет, пользующиеся услугами спортивных центров, смогут бесплатно пройти комплексное-медицинское обследование, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Мэрия Тбилиси приступила к реализации пилотной программы спортивной медицины и диагностики. Проект разработан совместно с Ассоциацией спортивной медицины Грузии. В рамках меморандума, подписанного с Ассоциацией, с 26 апреля по 5 июня пройти обследование смогут 500 подростков, пользующихся услугами "Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского спортивного центра". Речь идет о спортивных комплексах в окраинных районах Тбилиси – Мухиани и Лило. На основании комплексного медицинского обследования будут даны рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья, сообщил мэр.Ранее мэрия Тбилиси приступила к осуществлению еще одной спортивной программы для жителей муниципалитета старше 60 лет – "Спорт для старшего поколения". Ежемесячно мэрия финансирует до 300 граждан, которые зарегистрированы в столице.Бенефициары программы могут бесплатно воспользоваться бассейном или тренажерным залом девять раз в месяц – по часу каждый визит в период с 11:00 до 14:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия рустави
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия рустави
Новая программа для подростков, занимающихся спортом, стартовала в Тбилиси
После прохождения обследования будут даны рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Жители Тбилиси до 18 лет, пользующиеся услугами спортивных центров, смогут бесплатно пройти комплексное-медицинское обследование, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Мэрия Тбилиси приступила к реализации пилотной программы спортивной медицины и диагностики. Проект разработан совместно с Ассоциацией спортивной медицины Грузии.
"Пилотная программа спортивной медицины и диагностики на первом этапе будет внедрена в спортивных центрах, подведомственных мэрии Тбилиси", – заявил Каладзе.
В рамках меморандума, подписанного с Ассоциацией, с 26 апреля по 5 июня пройти обследование смогут 500 подростков, пользующихся услугами "Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского спортивного центра". Речь идет о спортивных комплексах в окраинных районах Тбилиси – Мухиани и Лило.
На основании комплексного медицинского обследования будут даны рекомендации о целесообразности занятий спортом и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья, сообщил мэр.
"На основе анализа пилотной программы будет запланировано внедрение услуг спортивной медицины в различных спортивных организациях. Медицинское обследование будет проведено в соответствии с международными рекомендациями и протоколами", – сказал Каладзе.
Ранее мэрия Тбилиси приступила к осуществлению еще одной спортивной программы для жителей муниципалитета старше 60 лет – "Спорт для старшего поколения". Ежемесячно мэрия финансирует до 300 граждан, которые зарегистрированы в столице.
Бенефициары программы могут бесплатно воспользоваться бассейном или тренажерным залом девять раз в месяц – по часу каждый визит в период с 11:00 до 14:00.