https://sputnik-georgia.ru/20230426/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-277105194.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Информации о жертвах и разрушениях не поступало 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T22:26+0400

2023-04-26T22:26+0400

2023-04-26T22:35+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в селе Пантиани в 63 км от Тбилиси, западнее города Дманиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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