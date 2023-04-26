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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Информации о жертвах и разрушениях не поступало 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T22:26+0400
2023-04-26T22:26+0400
2023-04-26T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в селе Пантиани в 63 км от Тбилиси, западнее города Дманиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии
происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии
В Грузии произошло землетрясение
22:26 26.04.2023 (обновлено: 22:35 26.04.2023)
Информации о жертвах и разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в селе Пантиани в 63 км от Тбилиси, западнее города Дманиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.