Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230427/garibashvili-vystupit-na-konferentsii-konservatorov-v-vengrii-277129655.html
Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии
Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии
Конференция – это широкая платформа политических взглядов, ценностей, которые мы разделяем, заявила посол Венгрии в Грузии 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T20:46+0400
2023-04-27T20:58+0400
грузия
политика
новости
венгрия
ираклий гарибашвили
виктор орбан
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22805/95/228059590_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6e9cf7f837f0c3bed551a34193286c80.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии, сообщила администрация главы правительства. Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих. По словам посла Венгрии в Грузии Анны Марии Шико, Гарибашвили получил приглашение выступить на конференции от организаторов. Предстоящее выступление премьера прокомментировали в правящей партии. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Заркуа, премьер Грузии всегда будет выступать там, где "интересы большинства населения Грузии". "Премьер-министр Грузии, наше правительство всегда будет участвовать там, где интересы большинства населения Грузии. Наш интерес – Европа, евроинтеграция, сохранение и усиление православия, наш интерес – защита наших ценностей, которая совместима с демократией", – сказал Ираклий Заркуа. В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22805/95/228059590_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f8ac77fb05264e1356c152064d71ab89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, грузинская мечта
грузия, политика, новости, венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, грузинская мечта

Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии

20:46 27.04.2023 (обновлено: 20:58 27.04.2023)
© photo: Sputnik / Yuri Somov / Перейти в фотобанкПанорма Будапешта
Панорма Будапешта - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2023
© photo: Sputnik / Yuri Somov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Конференция – это широкая платформа политических взглядов, ценностей, которые мы разделяем, заявила посол Венгрии в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии, сообщила администрация главы правительства.
Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих.
По словам посла Венгрии в Грузии Анны Марии Шико, Гарибашвили получил приглашение выступить на конференции от организаторов.

"Организаторы консервативной конференции направили приглашение премьер-министру Гарибашвили, потому что это широкая платформа политических взглядов, это касается ценностей, которые мы разделяем", – заявила посол.

Предстоящее выступление премьера прокомментировали в правящей партии. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Заркуа, премьер Грузии всегда будет выступать там, где "интересы большинства населения Грузии".
"Премьер-министр Грузии, наше правительство всегда будет участвовать там, где интересы большинства населения Грузии. Наш интерес – Европа, евроинтеграция, сохранение и усиление православия, наш интерес – защита наших ценностей, которая совместима с демократией", – сказал Ираклий Заркуа.
В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0