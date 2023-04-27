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Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии
Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии
Конференция – это широкая платформа политических взглядов, ценностей, которые мы разделяем, заявила посол Венгрии в Грузии 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T20:46+0400
2023-04-27T20:46+0400
2023-04-27T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии, сообщила администрация главы правительства. Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих. По словам посла Венгрии в Грузии Анны Марии Шико, Гарибашвили получил приглашение выступить на конференции от организаторов. Предстоящее выступление премьера прокомментировали в правящей партии. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Заркуа, премьер Грузии всегда будет выступать там, где "интересы большинства населения Грузии". "Премьер-министр Грузии, наше правительство всегда будет участвовать там, где интересы большинства населения Грузии. Наш интерес – Европа, евроинтеграция, сохранение и усиление православия, наш интерес – защита наших ценностей, которая совместима с демократией", – сказал Ираклий Заркуа. В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, грузинская мечта
грузия, политика, новости, венгрия, ираклий гарибашвили, виктор орбан, грузинская мечта
Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии
20:46 27.04.2023 (обновлено: 20:58 27.04.2023)
Конференция – это широкая платформа политических взглядов, ценностей, которые мы разделяем, заявила посол Венгрии в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии, сообщила администрация главы правительства.
Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих.
По словам посла Венгрии в Грузии Анны Марии Шико, Гарибашвили получил приглашение выступить на конференции от организаторов.
"Организаторы консервативной конференции направили приглашение премьер-министру Гарибашвили, потому что это широкая платформа политических взглядов, это касается ценностей, которые мы разделяем", – заявила посол.
Предстоящее выступление премьера прокомментировали в правящей партии. По словам депутата от "Грузинской мечты" Ираклия Заркуа, премьер Грузии всегда будет выступать там, где "интересы большинства населения Грузии".
"Премьер-министр Грузии, наше правительство всегда будет участвовать там, где интересы большинства населения Грузии. Наш интерес – Европа, евроинтеграция, сохранение и усиление православия, наш интерес – защита наших ценностей, которая совместима с демократией", – сказал Ираклий Заркуа.
В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".