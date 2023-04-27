https://sputnik-georgia.ru/20230427/kak-otrazilsya-pritok-rossiyan-na-ekonomicheskom-polozhenii-gruzii--mnenie-eksperta-277123510.html

Как отразился приток россиян на экономическом положении Грузии – мнение эксперта

Как отразился приток россиян на экономическом положении Грузии – мнение эксперта

Денежные переводы из России в Грузию составляют 8,4% ВВП Грузии, заявил заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских... 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T16:59+0400

2023-04-27T16:59+0400

2023-04-27T17:07+0400

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста на тему "Феномен "русских денег" в Грузии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Денежные переводы из России в Грузию составляют 8,4% ВВП Грузии. Конечно, это очень много и, безусловно, это стимулировало рост внутреннего потребления в самой Грузии, рост спроса на различные услуги. По итогам 2022 года грузинская экономика выросла на 10,1% – это самый высокий показатель в регионе Европы и Центральной Азии", – заявил Пылин.Национальная валюта Грузии стремительно укрепляется, и это произошло не без участия граждан России. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1% – сейчас курс лари по отношению к доллару США установлен в размере 2,5049 GEL/$1.Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз.Гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банках, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых ИП.По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов.Что касается сферы туризма, то в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, из них около 1,1 миллиона – граждане России. В целом в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией.

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