https://sputnik-georgia.ru/20230427/kogda-grazhdane-gruzii-smogut-ezdit-v-armeniyu-po-id-kartam---otvet-mid-277109333.html

Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – ответ МИД

Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – ответ МИД

Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы не понадобятся заграничные паспорта 27.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Армения пока не завершила необходимые процедуры для того, чтобы армянские граждане и граждане Грузии могли пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности (ID-картам), сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МИД."Соглашение между Республикой Армения и Грузией о взаимных безвизовых поездках граждан двух государств" было подписано 12 января 2023 года. Грузия завершила процедуры по упрощению процесса пересечения границы с Арменией для граждан обеих стран спустя 15 дней после подписания.В настоящее время соглашение проходит внутригосударственные процедуры в Армении, отметили в ведомстве. Армянское правительство направило соглашение в Конституционный суд, чтобы понять, насколько обязательства, закрепленные в нем, соответствуют закону о международном соглашении Армении, сообщили в МИД.После того, как соглашение вступит в силу, его положения будут опубликованы на сайте МИД Армении, отметили в ведомстве.Граждане Армении и Грузии смогут пересекать межгосударственную границу по ID-картам и в течение 90 дней пребывать на территории страны.В настоящее время граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по заграничным паспортам без виз. Граждане Грузии могут находиться в Армении 180 дней в год. Для дальнейшего легального пребывания на территории страны необходимо обратиться в миграционную службу. Граждане Армении могут находиться в Грузии без визы сроком до 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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