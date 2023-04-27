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Курс лари на четверг – 2,5019 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,5019 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0027 лари по отношению к доллару 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T09:20+0400
2023-04-27T09:20+0400
2023-04-27T09:20+0400
грузия
экономика
курс лари к доллару на сегодня в грузии
лари
рубль
национальный банк грузии
доллар
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 апреля в размере 2,5019 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0027 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, рубль, национальный банк грузии, доллар
грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, рубль, национальный банк грузии, доллар
Курс лари на четверг – 2,5019 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0027 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 апреля в размере 2,5019 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0027 лари по отношению к доллару.