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https://sputnik-georgia.ru/20230427/masshtabnyy-forum-trudoustroystva-proydet-v-batumi--277091191.html
Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми
Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми
Соискателям работы предложат более двух тысяч вакансий в ресторанной, промышленной, строительной, гостиничной, торговой и транспортной сферах 27.04.2023, Sputnik Грузия
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2023-04-27T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми 27 апреля, говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству. Мероприятие состоится по инициативе Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии в отеле "Шератон Батуми" в 14:00. В этом году впервые, помимо частных компаний, с собственными сервисами и программами граждан ознакомят и государственные ведомства. На форуме трудоустройства также будут представлены местные профессиональные колледжи. Государственное агентство содействия трудоустройству проводит форумы по всей стране. В 2023 году первый форум прошел в Зугдиди. После Аджарии форум трудоустройства пройдет в Самцхе-Джавахети в мае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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трудоустройство, форум трудоустройства, форум трудоустройства, грузия, новости, общество, аджария, батуми
трудоустройство, форум трудоустройства, форум трудоустройства, грузия, новости, общество, аджария, батуми

Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми

07:01 27.04.2023
© FB / Sergo Edisherashvili / Вид на центр курортного города Батуми с воздуха
Вид на центр курортного города Батуми с воздуха - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2023
© FB / Sergo Edisherashvili /
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Соискателям работы предложат более двух тысяч вакансий в ресторанной, промышленной, строительной, гостиничной, торговой и транспортной сферах
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми 27 апреля, говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству.
В форуме примут участие около 70 компаний, которые предложат соискателям работы более двух тысяч вакансий в ресторанной, промышленной, строительной, гостиничной, торговой и транспортной отраслях.
Мероприятие состоится по инициативе Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии в отеле "Шератон Батуми" в 14:00.
В этом году впервые, помимо частных компаний, с собственными сервисами и программами граждан ознакомят и государственные ведомства. На форуме трудоустройства также будут представлены местные профессиональные колледжи.
Государственное агентство содействия трудоустройству проводит форумы по всей стране. В 2023 году первый форум прошел в Зугдиди. После Аджарии форум трудоустройства пройдет в Самцхе-Джавахети в мае.
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