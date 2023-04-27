https://sputnik-georgia.ru/20230427/masshtabnyy-forum-trudoustroystva-proydet-v-batumi--277091191.html

Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми

Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми

Соискателям работы предложат более двух тысяч вакансий в ресторанной, промышленной, строительной, гостиничной, торговой и транспортной сферах 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T07:01+0400

2023-04-27T07:01+0400

2023-04-27T07:01+0400

трудоустройство

форум трудоустройства

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми 27 апреля, говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству. Мероприятие состоится по инициативе Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии в отеле "Шератон Батуми" в 14:00. В этом году впервые, помимо частных компаний, с собственными сервисами и программами граждан ознакомят и государственные ведомства. На форуме трудоустройства также будут представлены местные профессиональные колледжи. Государственное агентство содействия трудоустройству проводит форумы по всей стране. В 2023 году первый форум прошел в Зугдиди. После Аджарии форум трудоустройства пройдет в Самцхе-Джавахети в мае. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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трудоустройство, форум трудоустройства, форум трудоустройства, грузия, новости, общество, аджария, батуми