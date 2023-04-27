https://sputnik-georgia.ru/20230427/mezhdunarodnyy-festival-natsionalnoy-dramaturgii-proydet-v-gruzii-277126432.html

Международный фестиваль национальной драматургии пройдет в Грузии

Международный фестиваль национальной драматургии пройдет в Грузии

В Международном театральном фестивале национальной драматургии будет участвовать 21 труппа из Грузии и других стран 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Месхетинский государственный драматический театр проведет 7-й Международный театральный фестиваль национальной драматургии с 15 мая по 2 июня. В фестивале будет участвовать 21 театральная труппа из Грузии и других стран. Мероприятие откроется 15 мая спектаклем "Только пять дней" Свободного театра. Драматический театр, расположенный в городе Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), обещает разнообразную программу со спектаклями в разном жанре.Гости смогут встретиться с любимыми актерами, успешными режиссерами, известными театроведами и критиками, которые проведут дискуссии о грузинской драматургии. Закроется фестиваль 2 июня спектаклем Месхетинского драмтеатра.История театра начинается с 1874 года. В разные годы театру меняли статус, однако с 1967 года театр официально называется Месхетским государственным драматическим театром.Каждый сезон театр готовит шесть-семь премьерных спектаклей от режиссеров с высоким творческим авторитетом.Театр Месхети получил высшие награды многих международных театральных фестивалей. За время своего существования труппа театра гастролировала как по Грузии, так и за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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