https://sputnik-georgia.ru/20230427/narodnye-primety-na-pudov-den-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-277115226.html

Народные приметы на Пудов день 2023: что нельзя делать в праздник

Народные приметы на Пудов день 2023: что нельзя делать в праздник

Православные 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, сподвижников первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных... 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T13:36+0400

2023-04-27T13:36+0400

2023-04-27T13:36+0400

справки

религия

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В народе праздник называют "Пудов день", с которым связано много примет и запретов. По народному календарю 28 апреля завершается зимовка пчел, и пчеловоды достают крылатых тружеников из-под спуда или утепленного укрытия. Что нельзя делать в Пудов день: о приметах и запретах народного праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Пудов день вытряхивать подушки и матрасы – это плохая примета, можно вытрясти из дома благополучие и счастье. В Пудов день нельзя делиться своими тайным планами и сокровенными мыслями даже с самыми близкими людьми, так как задуманное не исполнится. Нельзя в народный праздник выносить старые вещи и мусор из дома, чтобы удача и счастье семью не покинули. По приметам нельзя в Пудов день одалживать деньги – долг могут не вернуть. Народные приметы Хорошая примета, если пчелиный рой залетает во двор – она сулит счастье и благосостояние хозяевам. Красная заря в Пудов день предвещала непогоду, а дождь 28 апреля – хорошая примета, значит, скоро потеплеет. По народным приметам день предстоит солнечный и теплый, если накануне днем было жарко, а ночью прохладно. Ну а если 28 апреля на болоте внезапно расквакались лягушки – это явная примета, что грозы не миновать. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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