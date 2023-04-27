https://sputnik-georgia.ru/20230427/narodnye-primety-na-pudov-den-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-277115226.html
Народные приметы на Пудов день 2023: что нельзя делать в праздник
Народные приметы на Пудов день 2023: что нельзя делать в праздник
Православные 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, сподвижников первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных... 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T13:36+0400
2023-04-27T13:36+0400
2023-04-27T13:36+0400
справки
религия
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В народе праздник называют "Пудов день", с которым связано много примет и запретов. По народному календарю 28 апреля завершается зимовка пчел, и пчеловоды достают крылатых тружеников из-под спуда или утепленного укрытия. Что нельзя делать в Пудов день: о приметах и запретах народного праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Пудов день вытряхивать подушки и матрасы – это плохая примета, можно вытрясти из дома благополучие и счастье. В Пудов день нельзя делиться своими тайным планами и сокровенными мыслями даже с самыми близкими людьми, так как задуманное не исполнится. Нельзя в народный праздник выносить старые вещи и мусор из дома, чтобы удача и счастье семью не покинули. По приметам нельзя в Пудов день одалживать деньги – долг могут не вернуть. Народные приметы Хорошая примета, если пчелиный рой залетает во двор – она сулит счастье и благосостояние хозяевам. Красная заря в Пудов день предвещала непогоду, а дождь 28 апреля – хорошая примета, значит, скоро потеплеет. По народным приметам день предстоит солнечный и теплый, если накануне днем было жарко, а ночью прохладно. Ну а если 28 апреля на болоте внезапно расквакались лягушки – это явная примета, что грозы не миновать. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия
Народные приметы на Пудов день 2023: что нельзя делать в праздник
Православные 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, сподвижников первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в книгу Деяния святых апостолов
В народе праздник называют "Пудов день", с которым связано много примет и запретов.
По народному календарю 28 апреля завершается зимовка пчел, и пчеловоды достают крылатых тружеников из-под спуда или утепленного укрытия.
Что нельзя делать в Пудов день: о приметах и запретах народного праздника читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя в Пудов день вытряхивать подушки и матрасы – это плохая примета, можно вытрясти из дома благополучие и счастье.
В Пудов день нельзя делиться своими тайным планами и сокровенными мыслями даже с самыми близкими людьми, так как задуманное не исполнится.
Нельзя в народный праздник выносить старые вещи и мусор из дома, чтобы удача и счастье семью не покинули.
По приметам нельзя в Пудов день одалживать деньги – долг могут не вернуть.
Народные приметы
Хорошая примета, если пчелиный рой залетает во двор – она сулит счастье и благосостояние хозяевам.
Красная заря в Пудов день предвещала непогоду, а дождь 28 апреля – хорошая примета, значит, скоро потеплеет.
По народным приметам день предстоит солнечный и теплый, если накануне днем было жарко, а ночью прохладно.
Ну а если 28 апреля на болоте внезапно расквакались лягушки – это явная примета, что грозы не миновать.
Материал подготовлен на основе открытых источников.