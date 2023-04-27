https://sputnik-georgia.ru/20230427/po-kakim-avtobusnym-linyam-smogut-ezdit-taksi-v-tbilisi--spisok--277116642.html

По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список

По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список

В Тбилиси более 3,5 тысячи такси, которые смогут передвигаться по "баслайнам" 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T14:14+0400

2023-04-27T14:14+0400

2023-04-27T14:14+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251316889_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3f36c34c47e86964cd5d35d1117f1b1.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобили такси категории "А" не старше 10 лет смогут ездить по автобусным полосам с 1 июня 2023 года, им разрешат передвигаться по 19 улицам и проспектам столицы, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. В рамках третьего этапа реформы такси водителям категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не разрешили по ним передвигаться. Водители такси смогут передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:Такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном направлении, поэтому водителям будет запрещено передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:Количество такси категории "А" не старше 10 лет превышает 3,5 тысячи. Для того, чтобы пассажиры могли легко распознавать такие такси, в правом углу лобового стекла будут специальные указатели, раздача которых начнется с мая. Реформа таксиРеформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси