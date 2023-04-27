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По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список
По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список
В Тбилиси более 3,5 тысячи такси, которые смогут передвигаться по "баслайнам" 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T14:14+0400
2023-04-27T14:14+0400
2023-04-27T14:14+0400
грузия
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тбилиси
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобили такси категории "А" не старше 10 лет смогут ездить по автобусным полосам с 1 июня 2023 года, им разрешат передвигаться по 19 улицам и проспектам столицы, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. В рамках третьего этапа реформы такси водителям категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не разрешили по ним передвигаться. Водители такси смогут передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:Такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном направлении, поэтому водителям будет запрещено передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:Количество такси категории "А" не старше 10 лет превышает 3,5 тысячи. Для того, чтобы пассажиры могли легко распознавать такие такси, в правом углу лобового стекла будут специальные указатели, раздача которых начнется с мая. Реформа таксиРеформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список
В Тбилиси более 3,5 тысячи такси, которые смогут передвигаться по "баслайнам"
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобили такси категории "А" не старше 10 лет смогут ездить по автобусным полосам с 1 июня 2023 года, им разрешат передвигаться по 19 улицам и проспектам столицы, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.
В рамках третьего этапа реформы такси водителям категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не разрешили по ним передвигаться.
Водители такси смогут передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:
подъем Николоза Бараташвили
площадь Григола Орбелиани
проспект Александра Казбеги
улица Михаила Тамарашвили
проспект Какуцы Чолокашвили
улица Зураба Анджапаридзе
проспект Григола Робакидзе
Такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном направлении, поэтому водителям будет запрещено передвигаться по автобусным полосам по следующим адресам:
проспект Петре Меликишвили
часть улицы Мераба Костава
Количество такси категории "А" не старше 10 лет превышает 3,5 тысячи. Для того, чтобы пассажиры могли легко распознавать такие такси, в правом углу лобового стекла будут специальные указатели, раздача которых начнется с мая.
Реформа такси
Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В".
Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.
В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.
В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.