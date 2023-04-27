https://sputnik-georgia.ru/20230427/tri-stsenariya-kontrnastupleniya-vsu-prevraschayutsya-v-artemovskiy-razgrom-277100784.html

Три сценария "контрнаступления" ВСУ превращаются в Артемовский разгром

Три сценария "контрнаступления" ВСУ превращаются в Артемовский разгром

Сезонные переносы "контрнаступления" украинской армии с осени на зиму, а затем на весну и лето обрели хроническую форму, напоминают театр абсурда, пишет... 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T10:20+0400

2023-04-27T10:20+0400

2023-04-27T10:20+0400

аналитика

в мире

россия

вашингтон

киев

сша

владимир зеленский

нато

пентагон

грузинский легион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274250190_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_36d45d0bdbc6eaa017579e7b1b3ea711.jpg

Заседания пятидесяти "стран-доноров" ВСУ на авиабазе Рамштайн боевой мощи ВСУ явно не добавляют. Виртуальная резолюция Конгресса США о "поддержке полной победы Украины" с возвращением к границам 1991 года, вся антироссийская возня Запада трансформируются в стратегический разгром украинских войск в Артемовске, после которого открывается перспектива падения киевского режима и завершения "украинского проекта" Соединенных Штатов.Пока в Вашингтоне и Киеве обсуждают варианты "победы над Россией" на поле боя, направления основных и вспомогательных "прорывов" ВСУ, российские силы завершают освобождение Артемовска, где украинская армия безвозвратно потеряла более 60 тысяч военнослужащих. Подразделения ВСУ еще пытаются удержаться на западной окраине (менее 10 процентов городской территории). Российские штурмовые отряды зачищают два-три квартала в сутки. Бастионы "бахмутской фортеции" методично уничтожаются ударами артиллерии и авиации. Все дороги в Артемовск блокированы войсками РФ, включая последнюю – на Часов Яр. Потери настолько значительны, что украинский Генштаб пытается экстренно скорректировать тактику обороны Артемовска, Авдеевки и Угледара – ключевых населенных пунктов, где российские планирующие бомбы просто стирают с лица земли позиции и объекты ВСУ. Акцент – на применение разведывательных квадрокоптеров. Насколько поможет высотный обзор "загнанному зверю" перейти в "контрнаступление"? Вопрос риторический. Российские системы радиоэлектронной борьбы "ослепляют" украинские беспилотные летательные аппараты.Украинское командование осознает, что сил и средств для наступательных действий недостаточно. Отсутствие превосходства в живой силе и технике, дефицит артиллерийских снарядов, авиаподдержки и ПВО трансформирует любое "контрнаступление" ВСУ в акт массового самоубийства. А выбора нет. Вашингтон требует от Киева громкого военного успеха или признания поражения. При всех раскладах прошлогодние объемы финансирования, вооружения и боеприпасов Киев не получит – западные арсеналы исчерпаны, а предприятия ВПК США и НАТО с украинской нагрузкой не справляются ни за какие деньги.Неизбежность "контротступления" ВСУКиевский режим питает надежды на некие асимметричные действия. Командир террористического формирования "Азов" Богдан Кротевич прямо заявил корреспонденту The Washington Post, что в ходе "контрнаступления" Украина может захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы обменивать их на возвращение украинской территории.На Западе рассматривают три основных сценария (направления) украинского весеннего обострения. Киевские источники прогнозируют начало "контрнаступления" ВСУ в первой половине мая. Для этого подготовлены и частично вооружены западной бронетехникой 12 свежих механизированных бригад (всего около 50 тысяч военнослужащих). В Пентагоне надеются, что несколько сотен подержанных европейских танков и американских бронетранспортеров могут стать для Украины тем "чудо-оружием", при виде которого Российская армия сразу же начнет отступать. Экс-посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу пафосно заявил: "Все зависит от этого контрнаступления".Вместе с тем Белый дом опасается последствий неудачного украинского прорыва. Европейские союзники США не верят в успех "контрнаступления" ВСУ. Имеются все основания для "контротступления" ВСУ – до границы с Польшей. Неустойчивость "фронта" признает даже украинский лидер Владимир Зеленский.Однако группировка российских войск в зоне СВО доминирует количественно и качественно, владеет инициативой, эффективно уничтожает живую силу, объекты и укрепрайоны, арсеналы и склады противника в районах Авдеевки, Северска, Сватово, Кременной, Марьинки, Угледара, Константиновки и Дружковки. Одним прилетом "Искандера" 21 апреля ликвидированы до 60 боевиков "Грузинского легиона". Запад встревожен деградацией логистики ВСУ, которую "обеспечили" высокоточные ракетные удары России.Шансы, что Россия отступит после украинского наступления, – менее нуля. Еще один тревожный военно-политический сигнал Вашингтону и Киеву – недавнее заявление китайского посла в Париже Лу Шае, что Крым – исторически российский, а республики бывшего СССР не имеют эффективного статуса (суверенитета) с точки зрения международного права. На Западе началась паника, ведь границы 1991 года могут вернуться совсем не такими, какими их видит Запад, а по состоянию на первое полугодие 1991-го.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

вашингтон

киев

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

аналитика, в мире, россия, вашингтон, киев, сша, владимир зеленский, нато, пентагон, грузинский легион, обострение ситуации вокруг украины 2022