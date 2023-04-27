https://sputnik-georgia.ru/20230427/v-batumi-propal-student-iz-indii-277121313.html

В Батуми пропал студент из Индии

В Батуми пропал студент из Индии

По информации друзей, у него была депрессия и ему было сложно общаться с остальными студентами 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T16:09+0400

2023-04-27T16:09+0400

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новости

грузия

происшествия

батумский государственный университет имени шота руставели

индия

батуми

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В Батуми ищут 22-летнего индийского студента, друзья не могут с ним связаться после 22 апреля, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации друзей, у него была депрессия и ему было сложно общаться с остальными студентами. Студент учится на первом курсе медфакультета Батумского государственного университета имени Шота Руставели. Идут поисковые работы. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, батумский государственный университет имени шота руставели, индия, батуми