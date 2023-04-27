https://sputnik-georgia.ru/20230427/vesennie-kraski-tbilisskogo-morya---foto-277131571.html

Весенние краски Тбилисского моря – фото

Весенние краски Тбилисского моря – фото

Пляжи Тбилисского моря еще не заполнили отдыхающие, но вечером туда съезжаются местные жители, чтобы провести с семьей у воды теплые весенние вечера 27.04.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Spunik Грузия, как выглядит сейчас Тбилисское море и окружающий его весенний пейзаж со множеством цветов и деревьев.

тбилисское море

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