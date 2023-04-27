Весенние краски Тбилисского моря – фото
Тбилисское водохранилище в длину достигает 9 км, а в ширину - три.
Тбилисское водохранилище в длину достигает 9 км, а в ширину - три.
Максимальная глубина моря - 45 метров. На море плавают на катерах и яхтах.
Максимальная глубина моря - 45 метров. На море плавают на катерах и яхтах.
Наполнение водохранилища, которое окружено лесами, происходит весной.
Наполнение водохранилища, которое окружено лесами, происходит весной.
Летом и осенью вода из тбилисского водохранилища активно используется.
Летом и осенью вода из тбилисского водохранилища активно используется.
Пляжи Тбилисского моря - одно из популярных мест отдыха для жителей города.
Пляжи Тбилисского моря - одно из популярных мест отдыха для жителей города.
Летом тут заработает множество кафе под открытым небом.
Летом тут заработает множество кафе под открытым небом.
Пока гостей не так много. Сюда в основном приходят местные жители прогуляться после работы.
Пока гостей не так много. Сюда в основном приходят местные жители прогуляться после работы.
Сюда приходят семьи с детьми, с домашними питомцами, чтобы посидеть в прохладе у воды.
Сюда приходят семьи с детьми, с домашними питомцами, чтобы посидеть в прохладе у воды.
На берегу Тбилисского моря несколько пунктов спасательной службы.
На берегу Тбилисского моря несколько пунктов спасательной службы.
Спасатели постоянно патрулируют берег водохранилища, так как купаться в море пока запрещено - еще холодно.
Спасатели постоянно патрулируют берег водохранилища, так как купаться в море пока запрещено - еще холодно.
Зато у моря много рыбаков - ловить рыбу тут никто не запрещает.
Зато у моря много рыбаков - ловить рыбу тут никто не запрещает.
На берегу Тбилисского моря расцвело этой весной множество маков.
На берегу Тбилисского моря расцвело этой весной множество маков.
На пляжах водохранилища есть множество других растений и деревьев.
На пляжах водохранилища есть множество других растений и деревьев.
Некоторые из деревьев словно растут из-под воды. Все дело в том, что сейчас уровень воды в Тбилисском море максимальный и часть берега затоплена.
Некоторые из деревьев словно растут из-под воды. Все дело в том, что сейчас уровень воды в Тбилисском море максимальный и часть берега затоплена.
Рядом с Тбилисским морем находится и Тбилисский национальный парк. Но многим он не так интересен, ведь поваляться на песке и мелкой гальке у плещущейся воды - это настоящее удовольствие.
Рядом с Тбилисским морем находится и Тбилисский национальный парк. Но многим он не так интересен, ведь поваляться на песке и мелкой гальке у плещущейся воды - это настоящее удовольствие.