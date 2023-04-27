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https://sputnik-georgia.ru/20230427/vesennie-kraski-tbilisskogo-morya---foto-277131571.html
Весенние краски Тбилисского моря – фото
Весенние краски Тбилисского моря – фото
Пляжи Тбилисского моря еще не заполнили отдыхающие, но вечером туда съезжаются местные жители, чтобы провести с семьей у воды теплые весенние вечера 27.04.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Spunik Грузия, как выглядит сейчас Тбилисское море и окружающий его весенний пейзаж со множеством цветов и деревьев.
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тбилисское море, фотоленты, мультимедиа, фотография, новости грузии в фотографиях, природа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, фото
тбилисское море, фотоленты, мультимедиа, фотография, новости грузии в фотографиях, природа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, фото

Весенние краски Тбилисского моря – фото

23:07 27.04.2023 (обновлено: 23:14 27.04.2023)
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Пляжи Тбилисского моря еще не заполнили отдыхающие, но вечером туда съезжаются местные жители, чтобы провести с семьей у воды теплые весенние вечера
Смотрите в фотоленте Spunik Грузия, как выглядит сейчас Тбилисское море и окружающий его весенний пейзаж со множеством цветов и деревьев.
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское водохранилище в длину достигает 9 км, а в ширину - три.

Тбилисское водохранилище в длину достигает 9 км, а в ширину - три. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское водохранилище в длину достигает 9 км, а в ширину - три.

© photo: Sputnik / Stringer

Максимальная глубина моря - 45 метров. На море плавают на катерах и яхтах.

Максимальная глубина моря - 45 метров. На море плавают на катерах и яхтах. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Максимальная глубина моря - 45 метров. На море плавают на катерах и яхтах.

© photo: Sputnik / Stringer

Наполнение водохранилища, которое окружено лесами, происходит весной.

Наполнение водохранилища, которое окружено лесами, происходит весной. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Наполнение водохранилища, которое окружено лесами, происходит весной.

© photo: Sputnik / Stringer

Летом и осенью вода из тбилисского водохранилища активно используется.

Летом и осенью вода из тбилисского водохранилища активно используется. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Летом и осенью вода из тбилисского водохранилища активно используется.

© photo: Sputnik / Stringer

Пляжи Тбилисского моря - одно из популярных мест отдыха для жителей города.

Пляжи Тбилисского моря - одно из популярных мест отдыха для жителей города. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Пляжи Тбилисского моря - одно из популярных мест отдыха для жителей города.

© photo: Sputnik / Stringer

Летом тут заработает множество кафе под открытым небом.

Летом тут заработает множество кафе под открытым небом. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Летом тут заработает множество кафе под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

Пока гостей не так много. Сюда в основном приходят местные жители прогуляться после работы.

Пока гостей не так много. Сюда в основном приходят местные жители прогуляться после работы. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Пока гостей не так много. Сюда в основном приходят местные жители прогуляться после работы.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда приходят семьи с детьми, с домашними питомцами, чтобы посидеть в прохладе у воды.

Сюда приходят семьи с детьми, с домашними питомцами, чтобы посидеть в прохладе у воды. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда приходят семьи с детьми, с домашними питомцами, чтобы посидеть в прохладе у воды.

© photo: Sputnik / Stringer

На берегу Тбилисского моря несколько пунктов спасательной службы.

На берегу Тбилисского моря несколько пунктов спасательной службы. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

На берегу Тбилисского моря несколько пунктов спасательной службы.

© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели постоянно патрулируют берег водохранилища, так как купаться в море пока запрещено - еще холодно.

Спасатели постоянно патрулируют берег водохранилища, так как купаться в море пока запрещено - еще холодно. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели постоянно патрулируют берег водохранилища, так как купаться в море пока запрещено - еще холодно.

© photo: Sputnik / Stringer

Зато у моря много рыбаков - ловить рыбу тут никто не запрещает.

Зато у моря много рыбаков - ловить рыбу тут никто не запрещает. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Зато у моря много рыбаков - ловить рыбу тут никто не запрещает.

© photo: Sputnik / Stringer

На берегу Тбилисского моря расцвело этой весной множество маков.

На берегу Тбилисского моря расцвело этой весной множество маков. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

На берегу Тбилисского моря расцвело этой весной множество маков.

© photo: Sputnik / Stringer

На пляжах водохранилища есть множество других растений и деревьев.

На пляжах водохранилища есть множество других растений и деревьев. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

На пляжах водохранилища есть множество других растений и деревьев.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из деревьев словно растут из-под воды. Все дело в том, что сейчас уровень воды в Тбилисском море максимальный и часть берега затоплена.

Некоторые из деревьев словно растут из-под воды. Все дело в том, что сейчас уровень воды в Тбилисском море максимальный и часть берега затоплена. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из деревьев словно растут из-под воды. Все дело в том, что сейчас уровень воды в Тбилисском море максимальный и часть берега затоплена.

© ALEX IMEDASHVILI 599166841

Рядом с Тбилисским морем находится и Тбилисский национальный парк. Но многим он не так интересен, ведь поваляться на песке и мелкой гальке у плещущейся воды - это настоящее удовольствие.

Рядом с Тбилисским морем находится и Тбилисский национальный парк. Но многим он не так интересен, ведь поваляться на песке и мелкой гальке у плещущейся воды - это настоящее удовольствие. - Sputnik Грузия
15/15
© ALEX IMEDASHVILI 599166841

Рядом с Тбилисским морем находится и Тбилисский национальный парк. Но многим он не так интересен, ведь поваляться на песке и мелкой гальке у плещущейся воды - это настоящее удовольствие.

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