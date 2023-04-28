https://sputnik-georgia.ru/20230428/batumi-proslavili-na-100-mln-chelovek--independent-vklyuchil-gorod-v-top-10-napravleniy-277157576.html

Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений

Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений

"Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – пишет автор статьи 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T18:17+0400

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2023-04-28T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Престижное британское онлайн-издание INDEPENDENT, аудитория которого достигает почти 100 миллионов человек, опубликовало статью под названием "Десять вдохновляющих идей для активного путешествия" и внесло Батуми в десятку лучших летних туристических направлений. Батуми занимает в списке второе место. В десятку попали такие города, как Нантер (Франция), Эрисэйра (Португалия), Савор (Черногория) и другие. В издании отмечено, что Батуми – второй по величине город Грузии, расположенный на богатом черноморском побережье. Город привлекает все больше туристов и за свою двухтысячную историю стал местом вдохновения для таких известных писателей, как Джон Стейнбек, Кнут Гамсун, Жорж Сименон, также таких известных личностей, как братья Нобель, Альфонс Ротшильд, говорится в статье."В центре города мирового уровня собраны дорогостоящие гостиницы, лучшие рестораны, спортивные здания, и все пропитано настоящими эмоциями, уважением классических традиций и привлекательными работами искусства. Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – подчеркнуто в статье. Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартует традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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