https://sputnik-georgia.ru/20230428/batumi-proslavili-na-100-mln-chelovek--independent-vklyuchil-gorod-v-top-10-napravleniy-277157576.html
Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений
Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений
"Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – пишет автор статьи 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T18:17+0400
2023-04-28T18:17+0400
2023-04-28T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Престижное британское онлайн-издание INDEPENDENT, аудитория которого достигает почти 100 миллионов человек, опубликовало статью под названием "Десять вдохновляющих идей для активного путешествия" и внесло Батуми в десятку лучших летних туристических направлений. Батуми занимает в списке второе место. В десятку попали такие города, как Нантер (Франция), Эрисэйра (Португалия), Савор (Черногория) и другие. В издании отмечено, что Батуми – второй по величине город Грузии, расположенный на богатом черноморском побережье. Город привлекает все больше туристов и за свою двухтысячную историю стал местом вдохновения для таких известных писателей, как Джон Стейнбек, Кнут Гамсун, Жорж Сименон, также таких известных личностей, как братья Нобель, Альфонс Ротшильд, говорится в статье."В центре города мирового уровня собраны дорогостоящие гостиницы, лучшие рестораны, спортивные здания, и все пропитано настоящими эмоциями, уважением классических традиций и привлекательными работами искусства. Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – подчеркнуто в статье. Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартует традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, батуми
Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений
"Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – пишет автор статьи
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Престижное британское онлайн-издание INDEPENDENT, аудитория которого достигает почти 100 миллионов человек, опубликовало статью под названием "Десять вдохновляющих идей для активного путешествия" и внесло Батуми в десятку лучших летних туристических направлений.
Батуми занимает в списке второе место. В десятку попали такие города, как Нантер (Франция), Эрисэйра (Португалия), Савор (Черногория) и другие.
"Батуми, расположенный на перекрестке Европы и Азии, сам является перекрестком культур, вкусов, приключений и эмоций, объединяющим мосты средневековья, древние культурные артефакты, очаровательные озера и аутентичные гостеприимные села", – говорится в статье.
В издании отмечено, что Батуми – второй по величине город Грузии, расположенный на богатом черноморском побережье.
Город привлекает все больше туристов и за свою двухтысячную историю стал местом вдохновения для таких известных писателей, как Джон Стейнбек, Кнут Гамсун, Жорж Сименон, также таких известных личностей, как братья Нобель, Альфонс Ротшильд, говорится в статье.
"В центре города мирового уровня собраны дорогостоящие гостиницы, лучшие рестораны, спортивные здания, и все пропитано настоящими эмоциями, уважением классических традиций и привлекательными работами искусства. Сверните с обычного маршрута и откройте для себя неповторимый Батуми", – подчеркнуто в статье.
Морской туристический сезон в Аджарии официально открывается в середине июня. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартует традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".