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Часть центра Тбилиси будет перекрыта
Часть центра Тбилиси будет перекрыта
Улицу в районе Ваке закроют для ремонта на четыре месяца 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T17:35+0400
2023-04-28T17:35+0400
2023-04-28T17:35+0400
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общество
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. На части улицы Учанеишвили в районе Ваке будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Движение будет ограничено из-за запланированных на данной улице работ. Следовательно, 28 апреля с 16:00 до 26 августа 00:00 движение на части улицы Учанеишвили будет ограничено. В период ограничения автобус №450 свяжется с шоссе Цхнети и с улицей Учанеишвили через улицу Кордзая и далее продолжит дорогу по существующей схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
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грузия, общество, новости, тбилиси
грузия, общество, новости, тбилиси
Часть центра Тбилиси будет перекрыта
Улицу в районе Ваке закроют для ремонта на четыре месяца
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. На части улицы Учанеишвили в районе Ваке будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Движение будет ограничено из-за запланированных на данной улице работ. Следовательно, 28 апреля с 16:00 до 26 августа 00:00 движение на части улицы Учанеишвили будет ограничено.
В период ограничения автобус №450 свяжется с шоссе Цхнети и с улицей Учанеишвили через улицу Кордзая и далее продолжит дорогу по существующей схеме.