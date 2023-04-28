https://sputnik-georgia.ru/20230428/chast-tsentra-tbilisi-budet-perekryta-277155313.html

Часть центра Тбилиси будет перекрыта

Часть центра Тбилиси будет перекрыта

Улицу в районе Ваке закроют для ремонта на четыре месяца 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T17:35+0400

2023-04-28T17:35+0400

2023-04-28T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. На части улицы Учанеишвили в районе Ваке будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Движение будет ограничено из-за запланированных на данной улице работ. Следовательно, 28 апреля с 16:00 до 26 августа 00:00 движение на части улицы Учанеишвили будет ограничено. В период ограничения автобус №450 свяжется с шоссе Цхнети и с улицей Учанеишвили через улицу Кордзая и далее продолжит дорогу по существующей схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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