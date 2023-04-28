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Дорогу через перевал в Кахети ремонтируют в Грузии

Дорогу через перевал в Кахети ремонтируют в Грузии

Проект, который финансируется из государственного бюджета, планируется завершить осенью 2024 года 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T19:05+0400

2023-04-28T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ремонт 33,6 километрового участка дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети проходит в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития. Гомборская дорога отличается высокой интенсивностью движения. Ею пользуется как местное население, так и приезжающие в страну туристы. Решение о ремонте ведомство приняло в связи с тем, что поврежденные и деформированные участки дороги уже не могли обеспечивать безопасное и комфортное движение транспорта. Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари (26,8 млн долларов). Работы планируется завершить осенью 2024 года. По проекту предусмотрены полный ремонт проезжей части, шести мостов, укладка асфальтобетонного покрытия, устройство новых водопроводов и железобетонных нижних и верхних опорных стен. Кроме того, в планах провести противооползневые мероприятия, отремонтировать тротуары, соединения и местные въезды, обустроить въезды во дворы жителей, автобусные остановки и автопавильон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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