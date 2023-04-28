https://sputnik-georgia.ru/20230428/dvizhenie-avtotransporta-vremenno-ogranichat-v-tonnelyakh-okolo-batumi-277152674.html

Движение автотранспорта временно ограничат в тоннелях около Батуми

Движение автотранспорта временно ограничат в тоннелях около Батуми

Движение в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми будет ограничено со 2 по 5 мая, а по направлению Батуми-Кобулети – с 15 мая по 18 мая 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T15:52+0400

2023-04-28T15:52+0400

2023-04-28T15:52+0400

грузия

новости

батуми

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23943/40/239434078_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1db5c061b911aa9e6304d83eed23c721.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта временно будет ограничено в тоннелях Чакви-Махинджаури, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Тоннели Чакви-Махинджаури расположены на 92 км дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи.Из-за ежегодных плановых профилактических работ, 2 мая с 06:00 до 5 мая 18:00, в тоннеле Кобулети-Батуми будет ограничено движение всех видов автотранспорта. А в направлении Батуми-Кобулети движение всех видов автотранспорта будет ограничено с 15 мая 06:00 до 18 мая 18:00. В период закрытия тоннеля Кобулети-Батуми поток автотранспорта будет переброшен на направление Батуми-Кобулети. А во время закрытия направления Батуми-Кобулети автотранспорт – на направление Кобулети-Батуми. Движение автомобилей по данному режиму будет контролировать патрульная полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, батуми, департамент автомобильных дорог