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Движение автотранспорта временно ограничат в тоннелях около Батуми
Движение автотранспорта временно ограничат в тоннелях около Батуми
Движение в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми будет ограничено со 2 по 5 мая, а по направлению Батуми-Кобулети – с 15 мая по 18 мая 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T15:52+0400
2023-04-28T15:52+0400
2023-04-28T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта временно будет ограничено в тоннелях Чакви-Махинджаури, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Тоннели Чакви-Махинджаури расположены на 92 км дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи.Из-за ежегодных плановых профилактических работ, 2 мая с 06:00 до 5 мая 18:00, в тоннеле Кобулети-Батуми будет ограничено движение всех видов автотранспорта. А в направлении Батуми-Кобулети движение всех видов автотранспорта будет ограничено с 15 мая 06:00 до 18 мая 18:00. В период закрытия тоннеля Кобулети-Батуми поток автотранспорта будет переброшен на направление Батуми-Кобулети. А во время закрытия направления Батуми-Кобулети автотранспорт – на направление Кобулети-Батуми. Движение автомобилей по данному режиму будет контролировать патрульная полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, батуми, департамент автомобильных дорог
Движение автотранспорта временно ограничат в тоннелях около Батуми
Движение в тоннеле по направлению Кобулети-Батуми будет ограничено со 2 по 5 мая, а по направлению Батуми-Кобулети – с 15 мая по 18 мая
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта временно будет ограничено в тоннелях Чакви-Махинджаури, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Тоннели Чакви-Махинджаури расположены на 92 км дороги международного значения Сенаки-Поти-Сарпи.
Из-за ежегодных плановых профилактических работ, 2 мая с 06:00 до 5 мая 18:00, в тоннеле Кобулети-Батуми будет ограничено движение всех видов автотранспорта.
А в направлении Батуми-Кобулети движение всех видов автотранспорта будет ограничено с 15 мая 06:00 до 18 мая 18:00.
В период закрытия тоннеля Кобулети-Батуми поток автотранспорта будет переброшен на направление Батуми-Кобулети. А во время закрытия направления Батуми-Кобулети автотранспорт – на направление Кобулети-Батуми.
Движение автомобилей по данному режиму будет контролировать патрульная полиция.