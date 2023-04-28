https://sputnik-georgia.ru/20230428/ischenko-tretya-mirovaya-voyna-mozhet-nachatsya-v-lyuboy-moment-277137483.html
Ищенко: Третья мировая война может начаться в любой момент
Ищенко: Третья мировая война может начаться в любой момент
Попытка украинского контрнаступления на российские территории провалится, однако остается риск атаки ВСУ Приднестровья 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T10:17+0400
2023-04-28T10:17+0400
2023-04-28T10:17+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, главная проблема западных политтехнологов в том, как представить общественности нападение ВСУ на Молдову нападением России. Включатся ли европейские страны в конфликт на Украине? При каких сценариях Россия сможет применить ядерное оружие и почему Третья мировая война реальна как никогда – смотрите в полной версии видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, политика, в мире, молдова, украина, россия, видео
мультимедиа, видео, политика, в мире, молдова, украина, россия, видео
Ищенко: Третья мировая война может начаться в любой момент
Попытка украинского контрнаступления на российские территории провалится, однако остается риск атаки ВСУ Приднестровья
Об этом в программе "Честная аналитика" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
По словам нашего гостя, главная проблема западных политтехнологов в том, как представить общественности нападение ВСУ на Молдову нападением России.
Включатся ли европейские страны в конфликт на Украине? При каких сценариях Россия сможет применить ядерное оружие и почему Третья мировая война реальна как никогда – смотрите в полной версии видео.