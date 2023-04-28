https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-277151708.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

Сильные дожди могут вызвать паводки, а в горах – оползни 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T15:32+0400

2023-04-28T15:32+0400

2023-04-28T15:32+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23655/85/236558526_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_590c1b99fa1f95bf3555ae9e3a28c405.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, 29-30 апреля ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, сообщили в Национальном агентство окружающей среды. На море ожидается 3-4-балльный шторм. Сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды