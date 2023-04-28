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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Сильные дожди могут вызвать паводки, а в горах – оползни 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T15:32+0400
2023-04-28T15:32+0400
2023-04-28T15:32+0400
погода
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, 29-30 апреля ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, сообщили в Национальном агентство окружающей среды. На море ожидается 3-4-балльный шторм. Сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Сильные дожди могут вызвать паводки, а в горах – оползни
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится, 29-30 апреля ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, сообщили в Национальном агентство окружающей среды.
На море ожидается 3-4-балльный шторм.
Сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины.