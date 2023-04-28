https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakogo-chisla-prazdnuyut-voznesenie-gospodne-v-2023-tserkovnyy-kalendar-277154307.html

Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь

Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, который христиане ежегодно празднуют на 40-й день после Светлого Воскресения Христова 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T16:54+0400

2023-04-28T16:54+0400

2023-04-28T16:54+0400

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вознесение господне

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Католическую Пасху в 2023-м верующие отпраздновали 9 апреля, а православную – 16 апреля. Какого числа верующие празднуют Вознесение Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Вознесение Господне? По церковному календарю праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг – в 2023-м католики празднуют торжество 18 мая, а православные через неделю – 25 числа. В Вознесение Господне верующие вспоминают евангельское событие – встречу Спасителя с учениками на 40-й день после Воскресения и Его вознесение на небо. Как повествует Евангелие, Иисус, собрав на 40-й день учеников, вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору. Там Он повелел апостолам не расходиться, сказав, что через несколько дней они будут крещены Святым Духом. Затем, благословив учеников, Христос вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло от учеников Спасителя, им явились два ангела и сказали, что Господь вернется на землю снова так же, как Его видели восходящим на небо. Вознесение в церковном календаре Вознесение Господне праздновали с глубокой древности, однако в церковный календарь торжество внесли как великий праздник только с IV века. Праздником Вознесения Господня завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день также называют "отданием Пасхи". Смысл праздника заключается в том, что через Господне Вознесение человеческое естество возводится к беспрерывной божественной жизни. Церковь учит, что Вознесением Господним завершилось земная жизнь и служение Бога-Сына. Праздник дает всем христианам надежду на вечную жизнь, поэтому он имеет большое значение. Перед иконой "Вознесение Господне" люди просят Господа укрепить их духовные силы и помочь правильно расставить жизненные приоритеты. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников, вознесение господне