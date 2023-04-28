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https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakogo-chisla-prazdnuyut-voznesenie-gospodne-v-2023-tserkovnyy-kalendar-277154307.html
Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь
Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь
Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, который христиане ежегодно празднуют на 40-й день после Светлого Воскресения Христова 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T16:54+0400
2023-04-28T16:54+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
вознесение господне
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Католическую Пасху в 2023-м верующие отпраздновали 9 апреля, а православную – 16 апреля. Какого числа верующие празднуют Вознесение Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Вознесение Господне? По церковному календарю праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг – в 2023-м католики празднуют торжество 18 мая, а православные через неделю – 25 числа. В Вознесение Господне верующие вспоминают евангельское событие – встречу Спасителя с учениками на 40-й день после Воскресения и Его вознесение на небо. Как повествует Евангелие, Иисус, собрав на 40-й день учеников, вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору. Там Он повелел апостолам не расходиться, сказав, что через несколько дней они будут крещены Святым Духом. Затем, благословив учеников, Христос вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло от учеников Спасителя, им явились два ангела и сказали, что Господь вернется на землю снова так же, как Его видели восходящим на небо. Вознесение в церковном календаре Вознесение Господне праздновали с глубокой древности, однако в церковный календарь торжество внесли как великий праздник только с IV века. Праздником Вознесения Господня завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день также называют "отданием Пасхи". Смысл праздника заключается в том, что через Господне Вознесение человеческое естество возводится к беспрерывной божественной жизни. Церковь учит, что Вознесением Господним завершилось земная жизнь и служение Бога-Сына. Праздник дает всем христианам надежду на вечную жизнь, поэтому он имеет большое значение. Перед иконой "Вознесение Господне" люди просят Господа укрепить их духовные силы и помочь правильно расставить жизненные приоритеты. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников, вознесение господне
справки , религия , календарь религиозных праздников, вознесение господне

Какого числа празднуют Вознесение Господне в 2023? Церковный календарь

16:54 28.04.2023
© photo: Sputnik / Юрий Артамонов /  / Перейти в фотобанкВид на церковь Вознесения Господня в Коломенском
Вид на церковь Вознесения Господня в Коломенском - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
© photo: Sputnik / Юрий Артамонов /
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Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, который христиане ежегодно празднуют на 40-й день после Светлого Воскресения Христова
Католическую Пасху в 2023-м верующие отпраздновали 9 апреля, а православную – 16 апреля.
Какого числа верующие празднуют Вознесение Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия.

Какого числа Вознесение Господне?

По церковному календарю праздник Вознесения Господня всегда приходится на четверг – в 2023-м католики празднуют торжество 18 мая, а православные через неделю – 25 числа.
В Вознесение Господне верующие вспоминают евангельское событие – встречу Спасителя с учениками на 40-й день после Воскресения и Его вознесение на небо.
© photo: Sputnik / Б. Криштул /  / Перейти в фотобанкРепродукция иконы художника Иова Кондзелевича "Вознесение" (1698-1705)
Репродукция иконы художника Иова Кондзелевича Вознесение (1698-1705) - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Репродукция иконы художника Иова Кондзелевича "Вознесение" (1698-1705)
© photo: Sputnik / Б. Криштул /
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Как повествует Евангелие, Иисус, собрав на 40-й день учеников, вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору. Там Он повелел апостолам не расходиться, сказав, что через несколько дней они будут крещены Святым Духом. Затем, благословив учеников, Христос вознесся на небо.
Когда светлое облако скрыло от учеников Спасителя, им явились два ангела и сказали, что Господь вернется на землю снова так же, как Его видели восходящим на небо.

Вознесение в церковном календаре

Вознесение Господне праздновали с глубокой древности, однако в церковный календарь торжество внесли как великий праздник только с IV века.
Праздником Вознесения Господня завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день также называют "отданием Пасхи". Смысл праздника заключается в том, что через Господне Вознесение человеческое естество возводится к беспрерывной божественной жизни.
© photo: Sputnik / Oleg Ignatovich /  / Перейти в фотобанкИкона "Вознесение Господне"
Икона Вознесение Господне - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Икона "Вознесение Господне"
© photo: Sputnik / Oleg Ignatovich /
/
Перейти в фотобанк
Церковь учит, что Вознесением Господним завершилось земная жизнь и служение Бога-Сына. Праздник дает всем христианам надежду на вечную жизнь, поэтому он имеет большое значение.
Перед иконой "Вознесение Господне" люди просят Господа укрепить их духовные силы и помочь правильно расставить жизненные приоритеты.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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