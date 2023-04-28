https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-aprelya-2023-277133930.html
Какой сегодня церковный праздник: 28 апреля 2023
Какой сегодня церковный праздник: 28 апреля 2023
По православному церковному календарю 28 апреля 2023 отмечают день памяти апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Анастасии и Василисы, а также... 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T01:01+0400
2023-04-28T01:01+0400
2023-04-28T02:03+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Аристарх, Пуд и ТрофимПо церковному календарю 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима. Они были сподвижники первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в книгу Деяния святых апостолов.Аристарх был епископом города Апамеи в Сирии и сотрудником первоверховного апостола Павла, о котором он неоднократно упоминает в своих Посланиях и в книге Деяний святых апостолов.Сенатор Пуд принимал в своем доме учеников Спасителя и верующих христиан, где построил церковь, названную "Пастырской". По преданию, в этой церкви служил апостол Петр.Трофим был родом из Едессы. Ученик и спутник апостола Павла, он разделял с ним все гонения и скорби.Все трое приняли мученическую смерть при императоре Нероне в Риме в 67 году, одновременно с апостолом Павлом.Василисса и АнастасияПо церковному календарю 28 апреля поминают мучениц Василису и Анастасию, живших в Риме, посвятивших себя служению Господу.Светом христианской веры Василису и Анастасию просветили апостолы Павел и Петр. Когда император Нерон (54-68 гг.) преследуя христиан, предавал их пыткам и казни, святые девы бесстрашно подбирали тела казненных и хоронили их.Когда об этом донесли Нерону, Василису и Анастасию заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. По приказу Нерона их казнили примерно в 68 году.Месукевийские мученикиПо церковному календарю 28 апреля поминают мучеников Сухия и 16 его сподвижников-грузин, пострадавших за веру. Все они были знатными вельможами при дворе правителя Албании (территория нынешнего Азербайджана).Сухий и его сподвижники, сопровождая дочь албанского правителя Сатеник – супругу армянского царя Артаксара (88-123 гг.), оказались в древней столице Армении – Арташате, где проповедовал Хризос – грек-христианин, рукоположенный в иерея апостолом Фадеем.Вельможи уверовали во Спасителя, и все 17 новообращенных грузин последовали за Хризосом в Месопотамию. После мученической смерти блаженного Хризоса, духовным руководителем братии стал Сухий.Правитель Албании язычник Датианос узнав, что его бывшие вельможи стали христианами и живут в уединении, поручил своему приближенному Барнапасу с отрядом воинов вернуть их ко двору и уговорить обратиться к прежней вере.Барнапас разыскал Сухия и его сподвижников, но когда те отвергли все уговоры, приказал пригвоздить крестообразно христиан к земле и сжечь. После сожжения их тела изрубили и разбросали по всей горе Сукакетли, поэтому мучеников назвали Месукевийскими (правильнее – Сукакетскими). Произошло это примерно в 123 году, по другим источникам – в 130-м.Святой Григорий, просветитель Армении, воздвиг церковь на том месте и основал обитель.ИмениныПо церковному календарю 28 апреля именины отмечают Анастасия, Василиса, Александр, Аристарх, Андрей, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 28 апреля 2023
01:01 28.04.2023 (обновлено: 02:03 28.04.2023)
По православному церковному календарю 28 апреля 2023 отмечают день памяти апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Анастасии и Василисы, а также поминают мученика Сухия и его 16 сподвижников-грузин
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Аристарх, Пуд и Трофим
По церковному календарю 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима. Они были сподвижники первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в книгу Деяния святых апостолов.
Аристарх был епископом города Апамеи в Сирии и сотрудником первоверховного апостола Павла, о котором он неоднократно упоминает в своих Посланиях и в книге Деяний святых апостолов.
Сенатор Пуд принимал в своем доме учеников Спасителя и верующих христиан, где построил церковь, названную "Пастырской". По преданию, в этой церкви служил апостол Петр.
Трофим был родом из Едессы. Ученик и спутник апостола Павла, он разделял с ним все гонения и скорби.
Все трое приняли мученическую смерть при императоре Нероне в Риме в 67 году, одновременно с апостолом Павлом.
Василисса и Анастасия
По церковному календарю 28 апреля поминают мучениц Василису и Анастасию, живших в Риме, посвятивших себя служению Господу.
Светом христианской веры Василису и Анастасию просветили апостолы Павел и Петр. Когда император Нерон (54-68 гг.) преследуя христиан, предавал их пыткам и казни, святые девы бесстрашно подбирали тела казненных и хоронили их.
Когда об этом донесли Нерону, Василису и Анастасию заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. По приказу Нерона их казнили примерно в 68 году.
Месукевийские мученики
По церковному календарю 28 апреля поминают мучеников Сухия и 16 его сподвижников-грузин, пострадавших за веру. Все они были знатными вельможами при дворе правителя Албании (территория нынешнего Азербайджана).
Сухий и его сподвижники, сопровождая дочь албанского правителя Сатеник – супругу армянского царя Артаксара (88-123 гг.), оказались в древней столице Армении – Арташате, где проповедовал Хризос – грек-христианин, рукоположенный в иерея апостолом Фадеем.
Вельможи уверовали во Спасителя, и все 17 новообращенных грузин последовали за Хризосом в Месопотамию. После мученической смерти блаженного Хризоса, духовным руководителем братии стал Сухий.
В поисках уединенной жизни они поселились на горе Сукакети, недалеко от горного селения Багреванди, где вели строгую, подвижническую жизнь. Скудная горная растительность служила им пищей, а холодная ключевая вода – питьем.
Правитель Албании язычник Датианос узнав, что его бывшие вельможи стали христианами и живут в уединении, поручил своему приближенному Барнапасу с отрядом воинов вернуть их ко двору и уговорить обратиться к прежней вере.
Барнапас разыскал Сухия и его сподвижников, но когда те отвергли все уговоры, приказал пригвоздить крестообразно христиан к земле и сжечь. После сожжения их тела изрубили и разбросали по всей горе Сукакетли, поэтому мучеников назвали Месукевийскими (правильнее – Сукакетскими). Произошло это примерно в 123 году, по другим источникам – в 130-м.
Святой Григорий, просветитель Армении, воздвиг церковь на том месте и основал обитель.
Именины
По церковному календарю 28 апреля именины отмечают Анастасия, Василиса, Александр, Аристарх, Андрей, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников