https://sputnik-georgia.ru/20230428/molodoy-muzhchina-pogib-ot-ugarnogo-gaza-v-rustavi---smi-277138050.html

Молодой мужчина погиб от угарного газа в Рустави – СМИ

Молодой мужчина погиб от угарного газа в Рустави – СМИ

По данным СМИ, утечка угарного газа произошла из водонагревателя 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Молодой мужчина в возрасте до 25 лет погиб в одном из жилых домов города Рустави от отравления угарным газом, сообщает "Инфо Рустави". Случай произошел в седьмом микрорайоне Рустави. По имеющейся информации, утечка угарного газа произошла из водонагревателя.Молодой мужчина не отвечал на звонки членов семьи, после чего они вызвали спасателей. Они взломали дверь квартиры и обнаружили тело молодого мужчины. На месте была мобилизована криминальная полиция и скорая медицинская помощь. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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