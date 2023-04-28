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Молодой мужчина погиб от угарного газа в Рустави – СМИ
Молодой мужчина погиб от угарного газа в Рустави – СМИ
По данным СМИ, утечка угарного газа произошла из водонагревателя 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T10:23+0400
2023-04-28T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Молодой мужчина в возрасте до 25 лет погиб в одном из жилых домов города Рустави от отравления угарным газом, сообщает "Инфо Рустави". Случай произошел в седьмом микрорайоне Рустави. По имеющейся информации, утечка угарного газа произошла из водонагревателя.Молодой мужчина не отвечал на звонки членов семьи, после чего они вызвали спасателей. Они взломали дверь квартиры и обнаружили тело молодого мужчины. На месте была мобилизована криминальная полиция и скорая медицинская помощь. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, рустави
Молодой мужчина погиб от угарного газа в Рустави – СМИ
10:23 28.04.2023 (обновлено: 10:32 28.04.2023)
По данным СМИ, утечка угарного газа произошла из водонагревателя
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Молодой мужчина в возрасте до 25 лет погиб в одном из жилых домов города Рустави от отравления угарным газом, сообщает "Инфо Рустави".
Случай произошел в седьмом микрорайоне Рустави. По имеющейся информации, утечка угарного газа произошла из водонагревателя.
Молодой мужчина не отвечал на звонки членов семьи, после чего они вызвали спасателей. Они взломали дверь квартиры и обнаружили тело молодого мужчины.
На месте была мобилизована криминальная полиция и скорая медицинская помощь. По факту начато следствие.