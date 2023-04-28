https://sputnik-georgia.ru/20230428/mvf-priznal-proschet-v-otsenke-ustoychivosti-ekonomiki-rossii-277158837.html

МВФ признал просчет в оценке устойчивости экономики России

МВФ признал просчет в оценке устойчивости экономики России

Значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали российскую... 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T18:39+0400

2023-04-28T18:39+0400

2023-04-28T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировалось, говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.Фонд напоминает, что ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%.В докладе указывается, что значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали российскую экономику в 2022 году."Способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, подтверждается независимо полученными и неофициальными данными", – отмечают эксперты МВФ.При этом, по прогнозам экспертов МВФ, в 2023 году Москву ждет "резкое снижение налоговых поступлений в основном из-за снижения цен на нефть и газ". Фонд напоминает, что с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Также остается в силе потолок цен на уровне $60 за баррель, введенный странами Группы семи (G7), ЕС и Австралией в отношении поставляемой морем российской нефти. Кроме того, с 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать в отношении поставок нефтепродуктов из России.МВФ также полагает, что из-за торговых и финансовых санкций, ограниченного доступа к передовым технологиям и ощутимой утраты человеческого капитала показатели производства в РФ в 2027 году окажутся на 8% ниже, чем прогнозировалось до начала конфликта на Украине. Точные цифры в докладе не приводятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, экономика, новости, мвф, обострение ситуации вокруг украины 2022