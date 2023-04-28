https://sputnik-georgia.ru/20230428/na-zapade-gruzii-zafiksirovan-sluchay-beshenstva--chto-predprinimayut-vlasti-277164996.html

На западе Грузии зафиксирован случай бешенства – что предпринимают власти

На западе Грузии зафиксирован случай бешенства – что предпринимают власти

Двое пострадавших отказались проходить полный курс лечения, который состоит из четырех прививок 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Бешенство подтвердилось у собаки, покусавшей 22 человека в разных районах города Мартвили на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на главу местного Центра общественного здравоохранения Розу Джанашия. По ее данным, всем покусанным бешеной собакой уже сделали первую прививку. Однако двое пострадавших отказались проходить полный курс лечения, который состоит из четырех прививок. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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