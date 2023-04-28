https://sputnik-georgia.ru/20230428/naselenie-gruzii-chislennost-vozrast-pol--poslednie-dannye-277156036.html

Население Грузии: численность, возраст, пол – последние данные

Население Грузии: численность, возраст, пол – последние данные

Национальная служба статистики обнародовала новые данные о численности населения в Грузии, согласно которым в стране проживает 3 миллиона 736,4 тысячи человек 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T20:27+0400

2023-04-28T20:27+0400

2023-04-28T20:27+0400

грузия

новости

общество

инфографика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1c/277147448_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_095aedfc427a8f70a9f9b200c531a48f.png

Национальная служба статистики обнародовала новые данные о численности населения в Грузии, согласно которым в стране проживает 3 миллиона 736,4 тысячи человек.В документе приведены данные на 1 января 2023 года. Численность населения увеличилась на 1,3% по сравнению с данными на 1 января 2022 года.Примечательно, что в 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509).Что касается возраста жителей страны, то большинство жителей страны в возрастной группе от 15 до 64 лет. При этом медианный возраст (это возраст, который разделяет все население на две равные группы: половина людей младше этого возраста, половина — старше) – 38 лет.В инфографике Sputnuk Грузия вы узнаете подробную информацию о населении Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика