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Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии
Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии
Процесс голосования на всеобщих выборах для 3,4 миллиона граждан Турции, проживающих за рубежом, начался в четверг и продолжится до 9 мая 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T10:02+0400
2023-04-28T10:02+0400
2023-04-28T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Граждане Турции, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на всеобщих выборах в Турции 7-9 мая, сообщило посольство Турецкой Республики в Тбилиси. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. У Турции самая большая диаспора в Германии, где могут голосовать 1,5 миллиона турецких граждан. Во Франции 400 тысяч турецких избирателей. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" – является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства голосов, то второй тур выборов состоится 20-24 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, турция, президентские выборы
грузия, новости, политика, турция, президентские выборы
Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии
Процесс голосования на всеобщих выборах для 3,4 миллиона граждан Турции, проживающих за рубежом, начался в четверг и продолжится до 9 мая
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Граждане Турции, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на всеобщих выборах в Турции 7-9 мая, сообщило посольство Турецкой Республики в Тбилиси.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
Процесс голосования на всеобщих выборах для 3,4 миллиона граждан Турции, проживающих за рубежом, начался в четверг. Зафиксировать свой выбор они смогут до 9 мая. Голосование непосредственно на территории Турции будет возможно 14 мая.
У Турции самая большая диаспора в Германии, где могут голосовать 1,5 миллиона турецких граждан. Во Франции 400 тысяч турецких избирателей.
Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" – является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Если в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства голосов, то второй тур выборов состоится 20-24 мая.