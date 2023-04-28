https://sputnik-georgia.ru/20230428/nazvana-data-golosovaniya-dlya-grazhdan-turtsii-prozhivayuschikh-v-gruzii-277135652.html

Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии

Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии

Процесс голосования на всеобщих выборах для 3,4 миллиона граждан Турции, проживающих за рубежом, начался в четверг и продолжится до 9 мая 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Граждане Турции, проживающие в Грузии, смогут проголосовать на всеобщих выборах в Турции 7-9 мая, сообщило посольство Турецкой Республики в Тбилиси. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. У Турции самая большая диаспора в Германии, где могут голосовать 1,5 миллиона турецких граждан. Во Франции 400 тысяч турецких избирателей. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" – является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства голосов, то второй тур выборов состоится 20-24 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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