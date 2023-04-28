https://sputnik-georgia.ru/20230428/politicheskoe-zakulise-bez-kulis--gruzinskaya-formula-razdora-277166866.html

Политическое закулисье без кулис – грузинская формула раздора

Политическое закулисье без кулис – грузинская формула раздора

Если кто и способствует в Грузии снижению накала поляризации, то не власть и не оппозиция, считает колумнист Sputnik, а граждане, научившиеся подхватывать... 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T23:14+0400

2023-04-28T23:14+0400

2023-04-28T23:40+0400

грузия

аналитика

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давид кезерашвили

ираклий гарибашвили

збигнев бжезинский

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Политика в качестве одного из компонентов, безусловно, включает и межпартийную борьбу. Состязательность, критика – залог роста эффективности и сведения к минимуму урона от ошибок. Тут важно другое – какова цель? В современных условиях критерием здоровой конкуренции все настойчивей воспринимается выбор оптимальных путей к гарантии прав, свобод и социального благополучия членов общества. Понимаю, звучит несколько высокопарно, но в идеале это так. Что касается практики… Заранее прошу прощения за субъективную оценку, но у меня нет ощущения, что кто-либо среди грузинских политиков принимает перечисленные цели близко к сердцу. Хуже – не рассеивается подозрение, что в сложившейся политической конструкции элементы эти вообще не присутствуют в качестве базовых. Наиболее примечательные события последних недель лишь со всей очевидностью подтверждают сказанное. Вопрос грузинских судей и дело колл-центров, в котором по утверждению ВВС замешана такая одиозная "политическая" фигура, как Давид Кезерашвили, в равной степени стали ударом по правящей "Мечте" и оппозиционному "Нацдвижению". При этом политолог Вахтанг Дзабирадзе замечает любопытную закономерность. Правящая партия, не сомневаясь в надежности публикации ВВС, категорически отвергает обвинения американской стороны в адрес судей. Националы же санкции, введенные против судей, восприняли как собственную политическую победу, а Кезерашвили, как они уверяют, легко докажет свою невиновность. Похоже, мало кого всерьез взволновало, что именно за проступки совершили попавшие под санкции судьи. Конкретизации потребовали разве что руководители правящей партии. Образно говоря, почувствовали, что ли, чью сметану съели блюстители закона?! Пресса же основное внимание сосредоточила на реакции парламентского большинства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Тем более, что те едва ли не в наступление пошли на госдепартамент США. В свою очередь, имя Кезерашвили, опутанное на этот раз подозрениями в криминальных деяниях, нанесшими материальный ущерб европейским пенсионерам и доверчивым хозяевам банковских счетов, в газетах замелькало исключительно в контексте "Национального движения", неформальным лидером и финансистом которого его считают. Возможно, дело еще и в том, что широкая грузинская публика ничего нового и неожиданного об упомянутых персонах не услышала. Они давно фигурируют в ходе взаимных обвинений партактивистов и в разоблачительных публикациях грузинской прессы. Поводом для столь внушительного резонанса послужило именно то, что критика прозвучала из зарубежных уст. Это встрепетнуло и политиков, и общество, подтвердив – мы так и не научились жить своим умом и решать споры без третейских судей. Действительно, почему, чтобы расставить точки над "i", надо было дожидаться разоблачений ВВС, когда многие местные газеты писали, что Кезерашвили прибрал к рукам миллиарды, обчистив государственную казну и грузинскую армию?! Тем не менее его сомнительные деньги беспрепятственно вращались и вращаются в телеинформационном и политическом пространстве нашей страны. Трудней понять позицию американского госдепа. Хочется поверить, что там решили помочь в разоблачении недобросовестных судей. Но тогда обвинения действительно можно было сформулировать в более предметной форме. Впрочем, судя по всему, американцы сознательно решили придать вопросу политическую направленность, предвидя, на какую плодоносную почву ляжет огласка учрежденных санкций. Кстати, достаточно резкая форма, в которой руководство "Мечты" и премьер ответили на введение санкций против судей, смутила многих экспертов. Это чувствовалось из комментариев. Речь не о сути обвинений, а о том, что если они подобным образом реагируют на заявления госдепа США, то чего же ждать в ответ на критику со стороны местных оппонентов?! Можно, конечно, возразить, что критика радикальной оппозиции звучит еще более непримиримо. Но с официальной власти и главы государства спрос все-таки принципиально иной. Директор Центра европейских исследований Каха Гоголашвили справедливо замечает, что деполяризация, как и выполнение всех 12 рекомендаций Евросоюза, возлагается именно на власть. А премьер, выступая, например, в парламенте, привлек внимание тем, что в ответ на критические вопросы депутатов обрушивался на них едва ли не с бранью. Оригинальный метод деполяризации… Тонкое наблюдение. Будучи членом и даже лидером партии, человек остается человеком с присущими ему в той или иной мере слабостями. Потому политическое здоровье общества во многом зависит от принципиальности и требовательности граждан, от общественно-политической среды. В какой степени она заставляет политиков, а значит, и партии, бороться с искушениями властью и узостью мышления? К сожалению, при всех очевидных демократических сдвигах, характерных для развития грузинского общественного сознания, наша элита унаследовала немало авторитарных пережитков. Как с горечью заметил экс-политик Давид Зурабишвили, действующая власть застряла в прошлом и не знает, что представляет собой грузинский народ. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, аналитика, сша, политика, грузинская мечта, колумнисты, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, збигнев бжезинский