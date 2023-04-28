https://sputnik-georgia.ru/20230428/pravitelstvo-gruzii-ozhidaet-rost-ekonomiki-vyshe-prognoziruemogo-277164592.html

Правительство Грузии ожидает рост экономики выше прогнозируемого

Правительство Грузии ожидает рост экономики выше прогнозируемого

Несмотря на внешние потрясения, геополитическую напряженность и вызовы, экономика Грузии сохраняет свою устойчивость, заявил заместитель министра 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T21:39+0400

2023-04-28T21:39+0400

2023-04-28T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Правительство Грузии ожидает сохранение положительной тенденции экономического роста в ближайшие месяцы, что обеспечит более высокий рост ВВП, чем прогнозировалось в начале года, в том числе международными финансовыми институтами, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Правительство Грузии прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году до 5%. Именно на основе этой цифры был подготовлен проект госбюджета на 2023 год. По словам Цинцадзе, позитивные тенденции и высокие темпы экономического роста, наблюдаемые в экономике Грузии, ясно свидетельствуют о том, что, несмотря на внешние потрясения, геополитическую напряженность и вызовы, экономика Грузии сохраняет свою устойчивость. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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