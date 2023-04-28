Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем
20:51 28.04.2023 (обновлено: 20:53 28.04.2023)
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov/
Российский лидер отметил, что в нынешних условиях дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ряд стран маниакально разрушает отношения с Россией, сами "под одеялом" пишут "правила", но РФ их правилам следовать не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши партнеры, или уже, можно сказать, бывшие партнеры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые "правила". Какие правила? – их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их "правилам" тоже не собираемся", – сказал Путин на заседании Совета законодателей.
Он отметил, что сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия.
"Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, но даже нарастает, это очень хорошая, правильная, показательная тенденция", – подчеркнул Путин.
"Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, но даже нарастает, это очень хорошая, правильная, показательная тенденция", – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия не собирается уходить на "самоизоляцию" и намерена расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.