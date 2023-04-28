https://sputnik-georgia.ru/20230428/putin-ryad-stran-pod-odeyalom-pishut-pravila-i-navyazyvayut-ikh-vsem-277163989.html

Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем

Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем

Российский лидер отметил, что в нынешних условиях дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия 28.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ряд стран маниакально разрушает отношения с Россией, сами "под одеялом" пишут "правила", но РФ их правилам следовать не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия."Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, но даже нарастает, это очень хорошая, правильная, показательная тенденция", – подчеркнул Путин.Президент отметил, что Россия не собирается уходить на "самоизоляцию" и намерена расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022