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Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем
Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем
Российский лидер отметил, что в нынешних условиях дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ряд стран маниакально разрушает отношения с Россией, сами "под одеялом" пишут "правила", но РФ их правилам следовать не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия."Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, но даже нарастает, это очень хорошая, правильная, показательная тенденция", – подчеркнул Путин.Президент отметил, что Россия не собирается уходить на "самоизоляцию" и намерена расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022

Путин: ряд стран под одеялом пишут правила и навязывают их всем

20:51 28.04.2023 (обновлено: 20:53 28.04.2023)
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov
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Российский лидер отметил, что в нынешних условиях дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ряд стран маниакально разрушает отношения с Россией, сами "под одеялом" пишут "правила", но РФ их правилам следовать не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши партнеры, или уже, можно сказать, бывшие партнеры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые "правила". Какие правила? – их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их "правилам" тоже не собираемся", – сказал Путин на заседании Совета законодателей.

Он отметил, что сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия.

"Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, но даже нарастает, это очень хорошая, правильная, показательная тенденция", – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия не собирается уходить на "самоизоляцию" и намерена расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке.
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