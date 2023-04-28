https://sputnik-georgia.ru/20230428/skolko-v-gruzii-samykh-bednykh-i-samykh-bogatykh-grazhdan-277135174.html

Сколько в Грузии самых бедных и самых богатых граждан

Сколько в Грузии самых бедных и самых богатых граждан

В Грузии насчитывается 277 граждан, у которых ежемесячная зарплата превышает сто тысяч лари 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T07:32+0400

2023-04-28T07:32+0400

2023-04-28T07:54+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В Грузии 12 555 граждан получают самую низкую зарплату – меньше ста лари в месяц (около 40 долларов), говорится в сообщении Объединения профсоюзов Грузии. Согласно последним данным Службы доходов, эти люди в месяц в целом получают 55 лари (22 доллара). Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в четвертом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 21,2% (309,9 лари) и составила 1 773,7 лари. Согласно данным "Сакстата" на 2023 год, прожиточный минимум для мужчины трудоспособного возраста составляет 256 лари (102 доллара).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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