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Стариков: если США будут мешать работе ООН, организация может переехать из Нью-Йорка
Стариков: если США будут мешать работе ООН, организация может переехать из Нью-Йорка
Россия заинтересована в расширении состава Совбеза ООН за счет незападных государств, однако любые реформы ООН нужно проводить максимально осторожно 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T11:44+0400
2023-04-28T11:44+0400
2023-04-28T11:48+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Почему США не пустили в страну российских журналистов, которые ехали на заседание ООН, но все-таки дали визу Сергею Лаврову? Можно ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка? Почему России важно говорить не с Западом, а со всем остальным миром.Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, нью-йорк, сергей лавров, оон, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, нью-йорк, сергей лавров, оон, видео
Стариков: если США будут мешать работе ООН, организация может переехать из Нью-Йорка
11:44 28.04.2023 (обновлено: 11:48 28.04.2023)
Россия заинтересована в расширении состава Совбеза ООН за счет незападных государств, однако любые реформы ООН нужно проводить максимально осторожно
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Почему США не пустили в страну российских журналистов, которые ехали на заседание ООН, но все-таки дали визу Сергею Лаврову? Можно ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка? Почему России важно говорить не с Западом, а со всем остальным миром.
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.