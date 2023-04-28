https://sputnik-georgia.ru/20230428/starikov-esli-ssha-budut-meshat-rabote-oon-organizatsiya-mozhet-pereekhat-iz-nyu-yorka-277138184.html

Стариков: если США будут мешать работе ООН, организация может переехать из Нью-Йорка

Стариков: если США будут мешать работе ООН, организация может переехать из Нью-Йорка

Россия заинтересована в расширении состава Совбеза ООН за счет незападных государств, однако любые реформы ООН нужно проводить максимально осторожно 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T11:44+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Почему США не пустили в страну российских журналистов, которые ехали на заседание ООН, но все-таки дали визу Сергею Лаврову? Можно ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка? Почему России важно говорить не с Западом, а со всем остальным миром.Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, нью-йорк, сергей лавров, оон, видео